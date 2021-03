Norme anti-covid non rispettate, cappannelli di persone fuori i bar: raffiche di multe

La Polizia di Stato di Rimini ha incrementato i controlli per verificare il pieno rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19. In particolare venerdì pomeriggio, alle ore 17.40, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di un bar in quanto era stata indicata la presenza di un numeroso gruppo di persone intente a consumare cibi e bevande. Analoga circostanza si è verificata in un snack bara Viserba, dove gli agenti, hanno notato alcuni avventori, incuranti delle disposizioni contenute nei Dpcm attualmente in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19, che consumavano sul posto nell’area del locale.

I poliziotti hanno identificato e sanzionato tutti i trasgressori presenti nei pressi dei due esercizi pubblici per un totale di 15 persone, per aver violato il divieto di consumazione sul posto e poiché inottemperanti al divieto di spostamento all’interno del territorio previsto dalle vigenti restrizioni della zona rossa disposte dalla legge regionale.