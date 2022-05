Norme anti-covid, resta l'obbligo della mascherina sul lavoro almeno fino a giugno

Il protocollo di sicurezza anti Covid nei luoghi di lavoro privato è stato confermato. Il testo, firmato nell'aprile del 2021, verrà rivisto entro giugno. Quindi, continuerà a valere l’obbligo di mascherina in azienda. La decisione è stata condivisa nel corso di una riunione tra le parti sociali, l’Inail, i ministeri del Lavoro, Salute e dello Sviluppo economico. Il protocollo del 6 aprile prevede che l'utilizzo obbligatorio della mascherina "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto". Inoltre, sempre come prevedono le regole già in vigore, i dispositivi di protezione individuale devono essere forniti dal datore di lavoro. Restano valide anche le norme sulla sanificazione e sulla gestione degli spazi in funzione della sicurezza sanitaria.