Dalla Norvegia a Rivabella con amore: turisti fedeli da 3 generazioni premiati all’Hotel Ivano

Un amore lungo 40 anni: succede all’hotel Ivano di Rivabella, dove ogni anno, in luglio, arriva la famiglia Holm dalla Norvegia. Una storia di tre generazioni, iniziata con i coniugi Anne Brit e Sigmund Holm, che è continuata anche quando sono arrivati i figli, Kare e Therese, ed ora anche con i nipoti. Da allora la coppia ha sempre trascorso le ferie estive in Riviera per festeggiare con la famiglia il compleanno di Anne Brit, che cade il 12 luglio. Questa continuità è un segno d’affetto e di amicizia che racconta la storia balneare della Riviera e della sua lunga tradizione di ospitalità.

Ad omaggiare questa fedeltà che viene da lontano è stato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha conferito alla coppia di turisti e alla loro famiglia l’attestato di ospiti amici della città, il riconoscimento riservato ai turisti fedeli.

Le celebrazioni non si fermano all'Hotel Ivano. Anche sulla spiaggia di Torre Pedrera, il Comitato Turistico ha reso omaggio ad altri fedeli frequentatori. Vanna Romagnoli, che da 60 anni è una presenza costante nella frazione balneare più a Nord di Rimini, e Sonia Bucci, che trascorre qui le sue vacanze da ben 62 ben anni.

E con loro ci sono Igino Aquino di Bologna, che da 40 anni sceglie la Riviera come destinazione, e Franco Gusmeroli da Morbegno, due altri esempi di grandiosa fedeltà alla terra felliniana. Celebrato anche Tiziano Pacchiarini, da Reggio Emilia, che viene a Rimini da 55 anni, mentre la famiglia di Gertrud Hein dalla Germania è ospite di Torre Pedrera da 44 anni. Anche a loro, il sindaco ha consegnato il Diploma "Amico Speciale di Rimini", riconoscendo il loro meraviglioso attaccamento e affetto per Rimini.

La tradizionale ospitalità romagnola si rinnova continuamente, e Rimini, più di altre località italiane, è famosa per la fedeltà dei suoi turisti. La lunga tradizione di accoglienza della Riviera riesce a creare legami duraturi con i visitatori, trasformando ogni estate in un’occasione per divertirsi, stare bene e celebrare la continuità delle tradizioni.