"Il notaio risponde" gratis, 13 professionisti a disposizione dei cittadini per info e consigli

Proseguono le consulenze con i notai per informazioni su casa, mutui, ipoteche, successioni, testamenti e altro ancora. Ogni martedì pomeriggio, previo appuntamento, “Il notaio risponde” nei locali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il servizio è gratuito. Il servizio di consulenza gratuita è organizzato grazie all’accordo tra il "Collegio Notarile dei Distretti di Forlì-Rimini" e il Comune di Rimini. Sono 13 in tutto i notai riminesi che si mettono regolarmente a disposizione degli utenti ogni martedì dalle 15,30 alle 17,30 negli uffici dell’Urp, presso il Palazzo Comunale in piazza Cavour 29, per avere informazioni legate alle attività immobiliari, vendite di immobili ad uso abitativo e commerciale, donazioni, successioni, testamenti, donazioni, mutui e norme fiscali, soprattutto in riferimento alle agevolazioni.

Il servizio è rivolto a tutti, cittadini italiani e stranieri e mira ad agevolare la conoscenza di problematiche giuridiche e tributarie, soprattutto per chi appartiene alle fasce economicamente più deboli in quanto, trovandosi nella necessità di consultare un professionista del diritto su queste materie, non sempre ha la disponibilità economica per richiedere un parere qualificato per assumere decisioni importanti, come redigere un valido testamento, acquistare una casa, trasmettere beni ai figli o contrarre un mutuo, consulenze sulla legge denominata "dopo di noi”, avente ad oggetto la tutela delle persone disabili, oppure quelle relative alla normativa in materia di coppie di fatto e unioni civili. Per prenotarsi è necessario prendere appuntamento, chiamando l’Urp al numero 0541.704704.