Notte bollente per il riminese: le temperature sfiorano i 30 gradi

Notte bollente per tutta la provincia di Rimini che, a causa di un'ondata di calore africana, ha visto la colonnina di mercurio sfiorare i 30 gradi. Allo scoccare della mezzanotte la temperatura più alta è stata registrata a Vergiano con 31°, il centro del capoluogo segnava 30° mentre la zona mare si è fermata a 27°. Da Bellaria a Cattolica, passando per Riccione, il termometro ha ballato tra i 28 e i 29 gradi. Non è andato meglio l'entroterra con temperature comprese tra i 24° e i 26°. Per trovare un po' di refrigerio l'unica soluzione era quella di spostarsi a San Marino città o arrivare ai 1400 metri del monte Carpegna dove si sono registrati 21°. Il caldo africano, e la relativa cammpa, secondo le previsioni accompagneranno tutta la settimana che sarà caratterizzata da temperature minime in rialzo e notti tipicamente tropicali. Con l’accumulo del calore giorno dopo giorno, infatti, si inizierà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle città dove il rilascio di calore sarà più lento e andrà ad interagire con l’aumento dell’umidità relativa delle ore sera.