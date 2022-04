Notte di bufera, le cime dell'Appennino tornano ad imbiancarsi

Un vero e proprio choc termico quello che, nella serata di sabato, si è abbattuto sulla provincia di Rimini che dopo alcuni giorni di temperature da inizio estate ha dovuto fare i conti con un colpo di coda dell'inverno. Se, fino al pomeriggio del 9 aprile, la colonnina di mercurio era stabilmente sui 25 gradi in pochi minuti è precipitata a 10 quando forti raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 chilometri all'ora provenienti da nord hanno flagellato la costa provocando non pochi danni. La situazione non è andata meglio nell'entroterra dove, sui rilievi dell'Appennino, è tornata la neve che però ha regalato un'alba domenicale baciata da un sole da cartolina nonostante le temperature siano sotto lo zero. Secondo le previsioni meteo per il riminese, ci aspettano due giorni di bel tempo con la colonnina di mercurio che tornerà a salire anche se avvicinandosi al week end di Pasqua la situazione potrebbe cambiare a causa di una nuova perturbazione.