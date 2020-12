“Notte di Natale 1223”, il musical sul presepe dal Teatro Leo Amici sbarca on line

Dopo il debutto on line il 18 dicembre scorso di "Show di Natale", il 24 dicembre arriva gratuitamente on line su #Teatroacasa sul sito del Teatro Leo Amici, tempio del musical italiano e fucina di talenti, un grande classico: “Notte di Natale 1223”. E' lo spettacolo di Natale per antonomasia. La sua storia: nella sua riduzione di 30 minuti, ha debuttato ad Assisi nel Natale del 2003 sulla piazza della Basilica di Santa Maria degli Angeli e, per la circostanza, le immagini del Presepe Vivente vennero trasmesse in mondovisione durante la Messa di Natale del Santo Padre Papa Giovanni Paolo II. Da allora, ogni anno, è rappresentato in tutta Italia e all’estero dalla Compagnia RDL (alcuni brani del musical sono stati eccezionalmente presentati nel 2015 dagli artisti della compagnia teatrale a New York, nel quartiere di Brooklyn, alla St. John’s University) con migliaia di spettatori.

Il musical, scritto e diretto da Carlo Tedeschi con le musiche originali di Stefano Natale e le coreografie di Carmelo Anastasi e Gianluca Raponi, è interpretato da oltre 30 artisti tra cantanti, attori e ballerini. Lo spettacolo nel tempo è divenuto un appuntamento atteso del Natale con i suoi effetti speciali che portano lo spettatore ad immergersi e lasciarsi trasportare dalla magia di quella notte del 1223. Esso mette in evidenza alcuni passaggi della vita di san Francesco e della sua personalità. Il coordinamento artistico e aiuto regia è a cura di Annamaria Bianchini. Il musical della Natività contiene tre brani di “Forza venite gente”, un omaggio al primo musical sulla vita di San Francesco, su gentile concessione dell’autore dello storico spettacolo. Le musiche sono di Giancarlo De Matteis, uno degli interpreti di “Forza venite gente”.

#Teatroacasa offre in libera visione anche lo "Show di Natale" e i musical "Chiara di Dio", “Accadde ad Allumiere”, “Sicuramente Amici”, “L’Analfabeta colta”, “Dio che meraviglia”, “L’Uomo dal Turbante rosso”, “Accadde per strada”. Per le tematiche che trattano, tutti gli spettacoli sono adatti anche ad un pubblico di giovani e giovanissimi.