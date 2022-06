Dai concerti all'alba al Gran gala della danza, alla Notte Rosa una lunga serie di eventi collaterali

Non è Notte Rosa senza gli eventi all'alba. Al sorgere del sole la riviera adriatica sarà teatro di una esplosione di luci, suoni e colori per dare il benvenuto al nuovo giorno. Domenica 3 luglio torna l’atteso appuntamento con i suggestivi concerti all’alba: a Riccione Marina Rei si esibirà all’interno della rassegna “Albe in controluce” alle 5.15, mentre a Rimini sulla spiaggia di Riminiterme (v.le Principe di Piemonte, 56) Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi suoneranno insieme a importanti jazzisti italiani e all’Orchestra Rimini Classica un repertorio di sonorità particolarmente emozionanti e in sintonia con l’atmosfera dell’alba. Anche Ferrara sarà teatro dell’alba in rosa. Alla Certosa Monumentale “Alba di suoni”, il quartetto di sassofoni del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, alle 6.00 si esibirà in un concerto informale nel Giardino della Certosa. Sempre in provincia di Ferrara, a Codigoro, Musica e Parole all’Alba a cura di Kontemp Musik di Mezzogoro e Letture di Milena Medici del gruppo Gad Amici del Teatro. Bertinoro festeggia l’alba della Notte Rosa alle 5.33 in Piazza Libertà con “Le Galline Pensierose” di Luigi Malerba lette da Valerio Corzani e la musica dell’Ensemble La Lusignola.

Sport e food

La Notte Rosa oltre che concerti è tanto altro: eventi culturali, appuntamenti sportivi e intrattenimento per bambini e mercatini. Un cartellone di iniziative per tutti i gusti. Torna a Riccione il 1° luglio Riccione 100 anni in punta di piedi Gran Gala della danza. 15 scuole e accademie si alterneranno per omaggiare con l’ars gracias artis i 100 anni di Riccione e fare da preview alla 15° edizione del Festival del Sole, con esibizioni di balletto classico, moderno, contemporaneo, acrobatico, hip hop, street dance. Il 3 luglio, Festival del Sole con il Gran Gala di apertura: 2000 atleti sfileranno per le vie di Riccione fino piazzale Roma dove sul palco si alterneranno artisti locali ed internazionali con esibizioni di ginnastica e danza.

Tra gli appuntamenti clou quello dall’1 al 3 luglio a Misano Adriatico. Nella terra della Riders’ Land si corre al Misano World Circuit di Misano Adriatico, il Gt World Challenge – Sprint Cup 2022, uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale al quale parteciperanno quest’anno ospiti d’eccezione, come Valentino Rossi e Daniel Pedrosa (tutte le info su www.misanocircuit.com – ingresso a pagamento). A Faenza una serata di parole e musica con “Parlami di Fausto” per ricordare Fausto Gresini, fondatore della scuderia faentina Gresini Racing. Tra gli ospiti interverranno Loris Caporossi, Angelo Dal Pane e Carlo Florenzano per raccontare l’uomo, il pilota, il team manager e imprenditore, nella suggestiva cornice di Piazza Nenni. Durante la serata sarà presentato il libro “Fausto Gresini. Storia di sognatore”. – Officine Editore – a lui dedicato. Conduce Sergio Sgrilli. A Forlimpopoli, città che ha dato i natali al grande gastronomo Pellegrino Artusi, sarà la Festa Artusiana a celebrare con il suo ricco programma la Notte Rosa con tante iniziative di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, rivisitate in chiave rosa.

La Festa Artusiana a Forlimpopoli sarà un omaggio alla Notte Rosa nella serata del 3 luglio con uno show cooking per celebrare la buona cucina nella Corte della Rocca. Sarà, inoltre, proiettato anche un film all’insegna del buon vivere e dello stare insieme, valori tipici e identificativi del nostro territorio. Venerdì 1 e sabato 2 luglio, la spiaggia di Rimini diventa protagonista della Notte Rosa con “Un mare di Rosa”. 7 km di “promenade” di sabbia illuminata (dal bagno 1 al bagno 150) tra spettacoli di fuoco e show, avvolti da un’atmosfera sospesa tra magia e sogno, con punti di degustazione in riva al mare. Un suggestivo percorso illuminato da migliaia di lucine. Per l’occasione “Un mare di vino” incontrerà la Notte Rosa con le migliori etichette locali del Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Rimini. Rebole, bianchi, rossi e frizzanti si aggiungono ai Pink Drinks offerti dai chiringuiti e dai punti ristoro sulla spiaggia, accompagnati dal pesce dell’Adriatico.

Sempre a Rimini, nel centro storico (1 e 2 luglio dalle 19.30) con Evoteca si parte alla scoperta delle bollicine rosa: degustazione guidata da sommelier professionisti di tre vini spumante che richiamano le sfumature di rosa.

A Bellaria Igea Marina è tempo di Dream Flower, dalle 16 del 2 luglio primo appuntamento con gli aperitivi itineranti, che salpa dal porto canale ogni sabato pomeriggio fino al 27 agosto (prenotazione obbligatoria).

La Notte Rosa abbraccia anche la natura. È in programma a Ferrara una piacevole escursione in bicicletta sulla Destra Po con rientro in barca sul Po di Volano. Itinerario ad anello, con partenza e rientro a Ferrara, che si svolge con intermodalità bici-barca.

A Codigoro il 1° luglio si svolgerà una Passeggiata al tramonto con percorso naturalistico alla foce del Po di Volano, alla scoperta degli angoli più suggestivi della foce del fiume che si getta nella grande Sacca di Goro. Seguirà la visita a Torre della Finanza, antica torre di guardia pontificia, con degustazione di prodotti tipici.

All’Oasi di Campotto (FE) venerdì 1° luglio una suggestiva visita guidata in Eco-Shuttle per ammirare lo spettacolo del tramonto sulle Valli di Argenta, tra canneti, piante, animali, suoni e colori e osservare un magnifico paesaggio illuminato dalle luci del tramonto. Quest’anno la notte rosa sposa il wellness con una serie di appuntamenti sul benessere. A Coriano un’alba in forma con “Yoga, camminata all'alba, wellness e natura”. Si parte alle 6.30 con una speciale seduta di yoga e saluto al sole, a seguire una camminata di 7 km. Il dress code è rigorosamente in rosa. Il 3 luglio a Bagno di Romagna alle 9: “Anelli di Aria”, due escursioni organizzata dall’associazione Aria per inaugurare i sentieri Anelli di Aria nel territorio del lago di Acquapartita.

Cultura

L’insoliTourimini torna alla Notte Rosa con una anticipazione nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 giugno con “Visite Guidate Teatralizzate” nel centro storico. Una occasione di scoprire in modo divertente e originale una Rimini “inusuale”, passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti, mentre coinvolgenti “incursioni teatrali” durante il percorso coinvolgono i partecipanti. Con la Notte Rosa si dà il via anche al Coconino Fest (Ravenna) che celebra la “nona arte” del fumetto. Nel corso dell’evento, attraverso mostre, incontri e performance che si terranno ogni giorno da venerdì 1 a domenica 3 luglio dalle ore 18 circa, la casa editrice Coconino Press - Fandango porterà a Ravenna alcune delle autrici e degli autori più amati del fumetto contemporaneo.

Nell’ambito degli appuntamenti culturali della Notte Rosa e a conclusione del settimo centenario dantesco di Rimini e dei territori malatestiani, vi saranno diverse iniziative dedicate a “Buon compleanno Francesca da Rimini”. Il 1° luglio 1795, tra l’altro è la data in cui appare a Firenze la prima opera letteraria stampata a lei dedicata, nella quale viene chiamata per la prima volta Francesca da Rimini e non da Polenta. Una data che segna l’incipit del suo mito di eroina che ha attraversato il romanticismo internazionale grazie a più di 2000 artisti e a migliaia di opere in una ogni forma espressiva. Alla Corte di Palazzo Gambalunga, venerdì 1° luglio alle 21.30, “Melodie d’amore nella città di Francesca”.

Sabato 2 luglio alle 17.30, parte la Passeggiata culturale Rimini Felliniana con visita al Fellini Museum. Un'occasione per conoscere la città che ha dato i natali a Federico Fellini, la città dei sogni, del divertimento, del mare. La visita guidata parte dalla sede Palazzo del Cinema Fulgor del Fellini Museum, il nuovo museo che mette in luce, con una modalità espositiva coinvolgente, l’opera e la figura di Federico Fellini, regista tra i più importanti al mondo. A Riccione per la Notte Rosa Sotto il sole di Riccione prosegue la mostra di Steve McCurry, Icons. A Villa Mussolini (viale Milano, 31), ingresso a pagamento. Fino al 30 luglio Mercato Centro Cultuale di Argenta (Piazza Marconi) è esposta la mostra di arte contemporanea di Enzo Esposito “Opere recenti 2008-2022”, promossa in collaborazione con l'Associazione Capit di Ravenna. A San Giovanni in Marignano domenica 3 luglio alle 21 Itinerari Letterali presenta Mina. Tra storia, mito, musica e voce Speciale “La Notte Rosa” è un omaggio alla più grande cantante italiana di sempre, alla donna, fuori dagli schemi. A Ferrara, il 1° luglio, il Castello Estense, simbolo storico, culturale ed artistico della città sarà illuminato di rosa. Il giorno successivo è prevista una apertura serale straordinaria fino alle 23.30. Sarà il ventesimo compleanno della filodrammatica Lele Marini l’evento della Notte Rosa di Santarcangelo di Romagna. Per festeggiare l’attività della Compagnia all’Arena Supercinema/Parco Clementino sabato 2 luglio si svolgerà una cena e di seguito lo spettacolo.

Children

La Notte Rosa è per tutti. Tanti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli come la Notte Rosa per i Bambini.

Una delle più grandi e meglio conservate fortificazioni malatestiane, la Rocca di Verucchio, si tinge di rosa e il primo luglio organizzerà una serata dedicata a bambini e famiglie, con giochi e giocolieri per grandi e piccini.

A Coriano il 1° luglio alle 21.30 “Pane, burro e burattini”con la compagnia Nasinsù e il giorno successivo fiabe e letture animate di libri per ragazzi a cura della Compagnia Fratelli di Taglia, musicate dal vivo da Massimo Modula e Giacomo De Paoli, il tutto allietato da pic nic sull’erba del parco. Quest’anno a Bellaria Igea Marina la Notte Rosa diventa Carnevale in Rosa con sfilate di carri allegorici e cortei mascherati per le vie cittadine: venerdì 1 a Igea sabato 2 a Bellaria.