Una lunga parata di big della musica per il Capodanno d'estate. Tutti gli ospiti della Notte Rosa

Dall'1 al 3 luglio la Riviera Romagnola sarà il più grande palcoscenico rosa e a cielo aperto d’ Italia. Torna infatti la Notte Rosa l’evento clou della Romagna che dopo 17 anni è capace sempre di rinnovarsi. Con oltre 100 artisti presenti questa nuova edizione offre davvero un vastissimo programma di grandi eventi e concerti, per lo più gratuiti, che spaziano dalla musica pop al rock, dalla classica al jazz. Tanti i nomi illustri del panorama musicale italiano, tra questi molte le donne protagoniste che si alterneranno sui palchi: da Patty Pravo a Fiorella Mannoia, da Malika Ayane a Giusy Ferreri, da Alice a Marina Rey, da Cristina d’Avena ad Elettra Lamborghini.

Sarà il claim Pink&Love che racchiude un messaggio di leggerezza, armonia, unione, nel rispetto di tutte le differenze a segnare il vero e unico Capodanno dell’estate. Si parte quindi il 1° luglio per un fine settimana unico e irripetibile: 110 chilometri di costa con oltre 200 spettacoli, concerti, performance, happening, installazioni, fuochi d’artificio, musica, luci, wellness e trekking. Eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti del buon cibo e appassionati di cultura. Il territorio romagnolo si propone nella sua interezza con tanti eventi legati da un filo “rosa” capace di unire entroterra, costa, cultura, musica, borghi, castelli e innovazione. Le province di Ferrara, Forlì e Cesena, Ravenna e Rimini insieme agli operatori pubblici e privati propongono un fine settimana in pink, con monumenti, piazze, spiagge, strade completamente illuminati. Un effetto suggestivo, emozionante e di allegria che ogni anno si rinnova e arricchisce. Sarà la mezzanotte di venerdì 1° luglio ad accendersi con il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola in contemporanea.

Il programma

Il programma di questa nuova “Notte Rosa” offre un ricco calendario di appuntamenti, per lo più gratuiti, con grandi eventi e concerti di musica pop, rock e jazz. La novità di questa 17ª edizione della Notte Rosa sarà il connubio con il Tim Summer Hits, la nuova e grande kermesse musicale targata Rai2, che celebra il ritorno della musica live in Tv, condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Sarà, infatti, proprio Rimini ad ospitare le ultime due tappe del Tim Summer Hits. Venerdì 1 e sabato 2 luglio, la Delogu e Stefano De Martino porteranno il palco dell’evento televisivo musicale dell’estate in Piazzale Fellini a partire dalle ore 21 e faranno scatenare ed emozionare il pubblico con la musica dei più importanti artisti della scena musicale italiana. Tanti gli ospiti attesi nel corso delle due serate televisive che sarà possibile rivedere in prima serata su Rai2 da giovedì 28 luglio. Tra questi: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche', Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

La grande musica sarà ovunque la grande protagonista lungo i 110 Km di costa, per addentrarsi nell’entroterra tra borghi, castelli e colline. Si parte il 1° luglio alle 22 con Elettra Lamborghini ai Lidi di Comacchio (viale Jugoslavia), Giusy Ferreri dalle 22 in piazza Andrea Costa a Cesenatico, Fiorella Mannoia a Gatteo (alle 21.30 all’Arena Lido Rubicone, ingresso a pagamento), Dodi Battaglia dei Pooh, artista che in più di 50 anni di carriera ha sviluppato un suo personale sound, sarà alle 21.00 all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare.

A Rimini, appuntamento in Piazzale Kennedy con Rds 100% Grandi Successi, radio partner dell'estate romagnola, che porterà tanta musica e divertimento: i Dj Set di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi e Matteo Epis animeranno tutti i giorni la piazza dalle 18,30. La postazione Rds 100% Grandi Successi ospiterà anche il 2 luglio, dalle 22.00, Discoradio Party: la festa itinerante con tutte le hit più ritmate dagli anni ’90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis con l’animazione di Valentina Guidi e Don Cash.

Classe, eleganza e raffinatezza saranno a Misano Adriatico con Malika Ayane. L’artista milanese si esibirà nella piazza della Repubblica dalle 21.30 non solo con i suoi grandi classici, ma anche gli ultimi successi. In questo viaggio musicale e armonico Malika sarà accompagnata da una band di eccezione. Sabato 2 luglio approda Elrow, dalle ore 16.00, sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare. Nato nel 2010 a Barcellona, è divenuto uno spettacolo unico, che va in scena in tutto il mondo, concepito come un vero e proprio festival con musica, allestimenti e scenografie che lo rendono ogni volta diverso da se stesso. Elrow arriva a Rimini in versione El Bosque Encantado: un bosco colorato e intenso, dove il pubblico sarà in compagnia di elfi, farfalle e della miglior musica elettronica, la stessa che Elrow porta sempre con sé da Ibiza e Las Vegas e che questa estate è grande protagonista nel cartellone della Rimini Beach Arena.

La Notte Rosa prosegue sempre sabato 2 luglio con altri importanti nomi del panorama musicale italiano: i The Kolors alle 22 saliranno sul palco del Lido delle Nazioni (in viale Jugoslavia) a Comacchio. Sempre il 2 luglio, per omaggiare Franco Battiato a poco più di un anno dalla sua scomparsa, il Ravenna Festival presenta alle 21.00 la “Messa arcaica” e “Canzoni mistiche” sul palco del Pala de Andrè (v.le Europa 1) dove si esibiranno alcuni dei più stretti collaboratori e amici che hanno lavorato al fianco del grande cantautore, come Juri Camisasca, Alice e Simone Cristicchi (per info e acquisto biglietti ravennafestival.org). Il medesimo evento si svolgerà anche a Rimini il 3 luglio in occasione della Sagra Musicale Malatestiana.

Il 2 luglio alle 21.30 a Ferrara in una location d’eccezione e di grande fascino storico, il Giardino della Certosa monumentale, l’Orchestra Città di Ferrara e il Coro Polifonico Santo Spirito si esibiranno nel concerto “Mozart, le donne, gli amori”. Patty Pravo torna in concerto dal vivo il 2 luglio con “Bionda”, spettacolo imperdibile di una delle più grandi interpreti della canzone italiana che dalle 21.00 porterà sul palco della Piazza 1° Maggio di Cattolica successi, ricordi, aneddoti e contributi video.

A Bellaria Igea-Marina il 3 luglio grande attesa per l’arrivo dell’amatissima Cristina D’Avena che ripercorrerà la sua carriera con alcuni dei suoi più grandi successi. Saranno presenti tanti ospiti per una serata all'insegna dell'intrattenimento, musica e colore dedicati a tutta la famiglia. Appuntamento al Porto canale alle ore 21.00. Ingresso gratuito. Ancora musica dai borghi al mare, dalle strade alle piazze, dalla collina alla sabbia.

Venerdì 1°luglio a Cesenatico, serata all’insegna del Dance of the Lunatics, musiche per orchestra a plettro del XX e XXI secolo. Sempre a Cesenatico la Notte Rosa si colorerà di allegria e musica con il vulcanico spettacolo live dei Moka Club che portano la loro musica dance anni '70 e repertorio '80 - '90. L'appuntamento con il divertimento puro è sabato 2 luglio ore 21.30 in Piazzale Michelangelo a Valverde di Cesenatico sul lungomare Carducci.

Mentre a Tresignana ci sarà la TresinFesta 2022 con le selezioni di Miss Italia, Endmay in concerto. Tra Cervia e Milano Marittima, tanti gli eventi: venerdì 1° luglio alle 21.30 a Cervia in Piazza Garibaldi spettacolo della SG Big Band di Aalen in concerto. Mentre con “Jazz in the city” si animeranno le vie e le strade di Milano Marittima (dalle 19 alle 23). Sabato 2 luglio sempre alle 21.30 a Cervia, in Piazza Garibaldi concerto di Lorenzo Semprini & 44 Band. Tra la Via Emilia e il West è uno spettacolo di canzoni italiane, originali e rivisitazioni, in cui Lorenzo Semprini, storico leader di Miami & The Groovers e la sua 44 band (composta da 7 musicisti) che porterà lo spettatore a viaggiare per le strade italiane con un panorama americano di suoni e storie. Sabato 2 luglio a Gatteo (Arena Lido Rubicone alle 21.30) le più grandi hit della musica internazionale e italiana, passate e attuali, interpretate e arrangiate dagli OxxxA con un sound potente e carico di contagiosa energia. A Bellaria Igea-Marina al Beky Bay la Notte Rosa sarà magica grazie al New York Ska - Jazz Ensemble il 1° luglio per una serata all'insegna della musica e del divertimento con una band che quando sale sul palco sa sempre stupire. Sempre a Bellaria Igea-Marina il concerto della band “Fuori Tempo” si svolgerà sabato 2 luglio e darà vita ad una serata di note frizzanti. A Misano Adriatico il 2 luglio JBees in concerto nella piazza della Repubblica. Un tuffo nella disco music italiana degli anni ’70, ’80 e ’90.

Il 2 e 3 luglio sul lungomare Spadazzi di Miramare di Rimini coinvolgente appuntamento di tango dedicato agli emozionanti e seducenti balli argentini con Notte Rosa della Milonga. La musica classica sarà protagonista il 3 luglio alle 21.00 dell’evento in programma al Pala de André di Ravenna con il grande pianista e direttore tedesco Christoph Eschenbach che dirige l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini portando in scena al Pala de André di Ravenna il Concerto per violino di Mieczyslaw Weinberg e la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pëtr Il’ic Cajkovskij. Sul palco il virtuoso violinista Gidon Kremer.