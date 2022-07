La Notte Rosa si fa cullare dai big della musica. Da Blanco alla Bertè, poi tutti a cantare "Shakerando"

Inizia con tanto entusiasmo e una lunga onda colorata l’edizione 2022 della Notte Rosa. Epicentro della serata d’esordio non poteva che essere piazzale Fellini, davanti al Grand Hotel, dove si sono riversate migliaia e migliaia di persone per assistere alla “prima” riminese del Tim Summer Hits. Tanti i teenager, soprattutto ragazzine, che sin dal pomeriggio si sono assiepati davanti alle transenne dell’enorme palcoscenico per assistere alle prove e ai saluti dei vari artisti presenti. Di certo tra i più alti decibel di applausi e canti sono stati rivolti a Rhove, che con il suo Shakerando sta letteralmente diventando un nuovo tormentone della stagione estiva.

Al lavoro per le registrazioni in vista della messa in onda su Rai2, il Tim Summer Hits ha fatto il pieno e sabato (2 luglio) si replica con la seconda serata. Ma ovunque, lungo le strade di Rimini, ma in generale di tutta la riviera Romagnola, la gente si è riversata in piazza e spiagge per fare festa. Da piazzale Kennedy alle vie limitrofe fino a piazzale Benedetto Croce balli e canti con cappelli e collane rigorosamente di colore rosa. Al Summer Hits una massa di persone vista la concomitanza dei tanti artisti presenti in contemporanea: tra i più attesi sicuramente Blanco. Tra i vari cantanti presenti a Rimini anche Ghali, Ermal Meta, Francesca Michielin, Arisa, Emis Killa, Achille Lauro, Loredana Bertè, J-Ax. Grande attesa anche per i fuochi d’artificio, scattati alla mezzanotte in punto lungo la riviera. Spettacolo anche lungo i bagni, a due passi dal mare, con Mare di fuoco, con protagonisti mangiafuoco e saltimbanchi.

Sabato (2 luglio) si replica con la seconda serata. RiminiToday ha dedicato uno speciale in occasione della Notte Rosa, con programmi, ospiti e tutte le informazioni per il fine settimana più atteso dell’estate romagnola.