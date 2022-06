Notte Rosa blindata: scendono in campo tutti i rinforzi delle forze dell'ordine

Nella riunione che si è svolta nella mattinata di mercoledì in Prefettura a Rimini il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha preparato la strategia in vista dell'edizione 2022 della Notte Rosa per la quale si attende una vera e propria invasione di turisti. Secondo quanto emerso, tutte le forze dell'ordine metteranno in campo i rinforzi disponibili per presidiare la Riviera e, in particolare, i punti caldi della costa. Grazie ai rinforzi della Polizia di Stato, dell'Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre agli agenti delle varie Municipali è stato messa a punto un piano dettagliato per non lasciare scoperto nessun angolo della Riviera soprattutto nei punti più nevralgici per la prevenzione ed il contrasto di condotte illecite.

E' stata raddoppiata la presenza dei militari presso la stazione di Rimini con una diversa articolazione di un equipaggio che si sposterà in "proiezione orizzontale" ed un altro che presidierà l'ingresso con possibilità di affiancare la Polfer anche all'interno della stazione in caso di necessità. Potenziato anche il controllo presso la stazione di Riccione dove sarà impiegata l'unità cinofila della polizia municipale. Il Reparto prevenzione crimine e la SIO - Compagnie di intervento operativo dei Carabinieri - rafforzeranno l'impianto di sicurezza nei punti più nevralgici monitorando soprattutto i flussi di giovani che raggiungono le principali località (Rimini e Riccione in primis) già a partire dal venerdì.

Sulla base delle decisioni del Comitato Provinciale Polizia e Carabinieri con l'ausilio di pattuglie della Finanza intensificheranno i servizi coordinati con modalità operative che consentiranno una capillare/omogenea presenza sul territorio al fine di consentire una più efficace vigilanza ed un controllo più specifico e mirato. Capitaneria di porto e Reparto aeronavale della Finanza rafforzeranno i controlli a mare. L'articolato e nutrito schieramento di Forze dell'ordine con il fattivo coinvolgimento delle polizie locali unitamente all'impiego degli street tutor già operativi in alcuni Comuni rivieraschi consentirà in una cornice di sicurezza partecipata ed integrata di prevenire fatti che possono innescare gravi fattori di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Un importante modello di sinergia, collaborazione e coesione istituzionale, per il quale lo stesso Prefetto ritiene che siano "di concreto ausilio le misure in materia di sicurezza urbana che adotteranno le Amministrazioni comunali coinvolte".