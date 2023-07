Notte Rosa, Cecchetto studia la rivoluzione: "E' un marchio forte, ma si rilancia se diventa internazionale"

La Notte Rosa? “E’ un marchio come il Festival di Sanremo che sarà intramontabile, ma ora che ha 18 anni dobbiamo dargli un nuovo passaporto e renderla internazionale”. E’ questo l’approccio di Claudio Cecchetto, nominato quest’anno per la prima volta direttore artistico del Capodanno dell’Estate. Ideare un nuovo concept, con pochi mesi a disposizione, non è stato immediato: ma da qui sarà necessario immaginare un nuovo futuro. E la nuova ripartenza, sottolinea il celebre talent scout “deve essere di richiamo facendo leva su un fronte molto più ampio di quello attuale”.

Claudio Cecchetto, per la Notte Rosa 2023 è tempo di resoconto. Il bilancio si può considerare positivo, ma forse un briciolo al di sotto delle aspettative?

“Nel complesso sono contento, i segnali di rinascita ci sono, forse però quest’anno è mancato un po’ di slancio. Ho visto alla vigilia dell’evento un clima di attesa molto inusuale per i Romagnoli: anziché spingere decisi tutti assieme, si è atteso l’evento per capire quale sarebbe stata la risposta. La Notte Rosa ha bisogno delle amministrazioni, ma soprattutto degli operatori che sono i protagonisti e i possibili artefici del successo”.

C’è chi sostiene di aver notato una Notte Rosa un po’ meno rosa, è davvero così?

“In parte lo è stato, anche io ho notato meno colore, ricordo quando in ogni ristorante nel passato c’erano ovunque le tovaglie rosa e gli stendardi appesi agli hotel. Ho visto tanti venditori di collanine, gadget, capellini ma in effetti meno attività da parte dei privati. Ma credo sia un errore, chi ci lavora e si innova viene poi ripagato: credo che Mirabilandia sia l’esempio più azzeccato, ha osato cambiare format, ha chiesto pareri per fare qualcosa di diverso e ha visto le presenze raddoppiate rispetto allo scorso anno”.

Forse le nuove energie dovranno essere per il futuro trasmesse però dalla base. C’è chi sostiene che il format va ripensato. E’ vero che ci state pensando già da tempo?

“Al tavolo con la Regione e gli enti è vero che si è detto di pensare a una Notte Rosa internazionale. Questo non significa cancellare le nostre usanze e le nostre radici. Ma per essere più accattivanti e catturare l’attenzione da fuori dobbiamo ragionare maggiormente in termini internazionali. Immaginare a un grande evento con un cantante che magari sta spopolando negli altri paesi può essere un primo passo. Come può essere un altro esempio stringere alleanze e gemellaggi con altri eventi celebri a livello europeo, penso ad esempio all’Oktoberfest. Inoltre dovremo fare un ulteriore sforzo e far dei tre giorni della Notte Rosa non solo un richiamo notturno, ma più eventi spalmati lungo l’arco dell’intera giornata, dalle 6 del venerdì al 3 di domenica”.

Le stime, in termini di presenze, cosa raccontano?

“A spanne parliamo di un calo di circa il 20% rispetto al passato, ma ci sono più fattori che hanno pesato: c’è un trend che pesa a livello Nazionale nella sua globalità, poi le news in arrivo dalla Romagna non sono state certo favorevoli. C’era chi mi chiamava quando ero sotto l’ombrellone e chi chiedeva se era tutto ok. Colgo l’occasione per ribadirlo ancora una volta: venite in Romagna, la situazione qui è tutta perfetta come nel passato”.

Il marchio della Notte Rosa quanto però resta un valore?

“Valutiamo i correttivi, ma è un marchio che in pochi hanno e che in molti ci invidiano. Poi attorno possiamo migliorarlo, partendo appunto dall’estero. Ma si tratta di una certezza, un evento che identifica la Romagna. Anche per il Festival di Sanremo si è detto negli anni che ormai era superato e invece resta un appuntamento a cui il Paese non vuole rinunciare a nessun costo. La Notte Rosa deve essere vissuta con lo stesso spirito”.

