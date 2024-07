Alla Notte Rosa di Coriano tutto esaurito per lo spettacolo di bolle giganti con Gambeinspalla Teatro

Un grande pubblico di bimbi e famiglie per una serata magica da tutto esaurito con le bolle dello spettacolo di “Gambeinspalla Teatro “Il sogno. Bubble & Clown Show” è andato in scena per la Notte Rosa di Coriano al Castello Malatestiano. Lo show ha fatto sognare tutto il pubblico accorso alla serata, complice la suggestiva cornice del Castello illuminata di un magico rosa. Lo spettacolo continua prosegue sabato sera con Tomate Clown: Tomate en la strada” alle 21.30 al Castello Malatestiano.