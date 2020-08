Notte rosa e viabilità a Bellaria, le modifiche e i divieti al traffico

L’Amministrazione Comunale di Bellaria segnala alcune modifiche alla viabilità, che saranno in vigore nei prossimi giorni in diverse zone della città: al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni previste nel contesto della Notte Rosa. Si parte dal “Carnevale in rosa”, sfilata di carri allegorici e corteo mascherato che andrà in scena mercoledì 5 agosto in via Panzini, via Pascoli e viale Colombo ed il giorno successivo (giovedì 6 agosto) in viale Pinzon.

Tra i provvedimenti principali che riguardano la giornata di domani, dalle 20 a mezzanotte circa, vi è la chiusura al traffico, eccetto veicoli partecipanti all’evento, della via Panzini nel tratto compreso via Pisino e via Pascoli, con divieto di circolazione nella direttrice da Rimini verso Ravenna sulla stessa via Panzini, nel tratto compreso tra via Rubicone e via Pascoli. Sarà poi istituito il divieto di transito su p.le Kennedy e via Pascoli, con contestuale direzione obbligatoria a sinistra sulla via Tevere per i veicoli circolanti su via Colombo con orientamento Rimini-Ravenna. Start Romagna individuerà inoltre un percorso alternativo con contestuale identificazione di fermate provvisorie, attraverso via Del Bragozzo e via Ravenna, per i veicoli del trasporto pubblico locale circolanti sulla porzione di via Panzini interdetta al transito veicolare.



Sempre domani, dalle 00.00 alle 24.00, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pascoli, nel tratto compreso tra via Panzini e p.le Kennedy, su ambo i lati di via Colombo, su ambo i lati di via Rubicone, tratto via Vespucci/via Colombo e sulla via Rubicone, eccetto aree di sosta laterali alla carreggiata, nel tratto via Vespucci/largo Montello.



Nella giornata di giovedi 6 agosto, dalle 20 a mezzanotte e in ogni caso sino al termine della manifestazione, sarà invece chiuso totalmente al traffico, eccetto veicoli pertinenti alla manifestazione, viale Pinzon nel tratto compreso tra via Pertini e via Properzio. Anche in questo caso, sarà istituito un percorso alternativo per gli autobus della linea urbana, attraverso le vie Pertini, Ennio, Pisani, Orazio, Ravenna. Per tutta la giornata, dalle 00.00 alle 24.00, sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dello stesso viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Ennio e via Properzio.



Infine, l'amministrazione comunica i provvedimenti volti a consentire lo svolgimento dei fuochi d’artificio sul porto canale, in programma a mezzanotte di questo venerdì. Dalle 20 di venerdì 7 agosto all’1 dell’8 agosto, previsto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, in p.le Capitaneria di Porto. Nello stesso orario, sarà chiuso al traffico (eccetto veicoli autorizzati, residenti, alloggiati, mezzi di polizia e soccorso, e diretti alle utenze commerciali) viale Pinzon, nel tratto da via Properzio a via Carducci, con segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata.