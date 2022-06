Fuochi a forma di cuore e 10 minuti di show, ecco la regia di uno spettacolo pirotecnico da guinness

Sarà Ivan Fonti a far esplodere in cielo il rosa durante la Notte Rosa. L'appuntamento è in agenda per venerdì (1 luglio) a mezzanotte. Tutti con il naso all’insù: l’azienda Riccionese sparerà i fuochi su 30 chilometri di costa da 7 postazioni sincronizzate. Alla regia dell’atteso spettacolo pirotecnico, tra gli eventi clou della Notte Rosa, Ivan Fonti dell’omonima azienda Fonti Pirotecnica. Per l’occasione l’azienda Riccionese allestirà uno degli eventi pirotecnici più lunghi al mondo da Bellaria e Cattolica.

Otto Postazioni di sparo sincronizzate (4 con fuochi aerei) e 4 con fuochi a terra (Riccione e Viserba in quanto le distanze di sicurezza dal pubblico in quelle determinate zone di sparo non lo permettono). A Rimini le zone di sparo saranno ben 3 Viserba, Molo di Rimini Marina Centro, Bellariva Bagni 98\99, Riccione nella spiaggia di Piazzale Roma, Misano Adriatico spiaggia libera Piazzale della Repubblica. Mentre a chiudere la scia di colori Rosa sarà Cattolica nella spiaggia libera dietro l'hotel Kursal.

Sarrano ben 10.000 gli effetti utilizzati per coreografare i 10 minuti di show Pirotecnico sicnronizzato sulla Costa Adriatica e ben 15 Artificieri professionisti, coordinati da Ivan Fonti andranno a distribuire le 26 centraline di sparo, collocare i 1050 detonatori elettrici per il collegamento degli artifici unici tra i quali, l’hidranga (bomba stile giapponese creata appositamnte per l’evento).

Altra novità saranno i Cuori Rosa proprio per mandare un segnale di amore e speranza all'amata Riviera, inoltre tutti gli spettacoli saranno eseguiti con fuochi artificiali omologati Ce i quali garantiscono un elevatissimo standard di siucrezza sia attiva (non supereranno mai il rumore di 120 db) e passiva, in quanto i fuochi artificiali sono tutti biodegradabili fatti solo ed esclusivamente con carta biodegradabile la quale per il 99% viene accesa direttamente con la accensione dei colori stessi Allo scoccare della mezzanotte l’esperto Ivan Fonti darà il via al maxi evento pirotecnico attivando in contemporanea tutte le postazioni di sparo creando un’atmosfera unica , indimenticabile e romantica.

Reduce dal mega evento tenuto per i 50 anni della Pista di Maranello direttamente in casa Ferrari, dalla Vittoria dell’Internationl Fireworks Festival disputato a Miramare di Rimini, dallo spettacolo del Coni Italia direttamente sul Ponte di Tiberio, Fonti non farà mancare al pubblico uno spettacolo innovativo.