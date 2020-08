Notte Rosa, il Samsara anticipa la chiusura per evitare assembramenti: "Non possiamo permetterci multe"

Il locale di Riccione Samsara, dopo un confronto con le istituzioni, chiude anticipatamente nelle giornate clou della Settimana Rosa: quindi venerdì 8 e sabato 9 agosto si spengono le luci alle 22. A comunicarlo sono i gestori che parlano di una "decisione non facile da prendere, ricordando come lo scorso anno durante il fine settimana della Notte Rosa ci sia stato un grande afflusso di gente difficile da gestire.

"In orario diurno sarà possibile godere del servizio spiaggia, del sole e del mare, come sempre, ma eviteremo ripercussioni sulla gestione della notte", dichiara Rocco Greco, uno dei titolari del Samsara. Ogni anno, continua Greco, "il Samsara per il weekend della Notte Rosa ha sempre offerto delle serate speciali di intrattenimento, ma purtroppo quest’anno siamo costretti a rinunciare perché ci sono troppe incognite e troppi pericolo in agguato. Qualsiasi cosa accada durante questi eventi, la responsabilità ricade sui titolari dei pubblici esercizi. Già affaticati da una stagione non semplice, non possiamo permetterci multe e sospensioni di licenza. Faremo il possibile per rendere un servizio comunque in linea con i nostri standarde".

"Come Consorzio dell’Intrattenimento, che raggruppa i maggiori locali della Riviera e di cui il Samsara è tra i fondatori - aggiunge Mauro Bianchi presidente del Consorzio - possiamo solo dire che chi rimarrà aperto lo farà preparandosi con servizi di vigilanza di unità di gran lunga superiori rispetto al solito e con sicurezza privata potenziata".