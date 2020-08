Notte Rosa, lungomare pedonalizzato: come cambia la viabilità e il trasporto pubblico

Entra in vigore dalle ore 20 del 7 agosto alle ore 4 del 8 agosto 2020 l'ordinanza di modifica del traffico che è stata adottata in occasione della Notte Rosa che tra le misure adottate prevede la pedonalizzazione del Lungomare per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti e la fruibilità delle strade da parte di pedoni, biciclette e mezzi elettrici nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Come negli anni passati sarà pedonalizzato il Lungomare da P.le Boscovich fino a Bellariva in modo da poter facilitare l’accesso a tutti gli eventi del ricco programma che prevede grossi spettacoli in spiaggia, in Piazzale Kennedy e nella piazza della Darsena. E’ prevista infatti la chiusura e l’interdizione al traffico veicolare del Lungomare da P.le Boscovich fino a P.le Toscanini con la chiusura consequenziale della Via Destra del Porto nel tratto compreso tra Via Colombo e P.le Boscovich, dalle ore 20 del 7 agosto alle ore 4 del 8 agosto 2020.

Le limitazioni alla circolazione prevedono l'istituzione del doppio senso di marcia in tutte le strade comprese tra le direttrici vie Regina Margherita, Regina Elena, Vespucci, Colombo e d vari tratti del lungomare che sono soggetti a chiusura totale. Negli orari di chiusura al traffico i veicoli che, percorrendo il lungomare Di Vittorio, da sud sono diretti verso il porto, dovranno svoltare, all’altezza di piazzale Toscanini, verso monte per poi proseguire o verso via Roma sulla direttrice Firenze – Chiabrera, o proseguire su viale Regina Elena che per l’occasione sarà messo a doppio senso di marcia.

Il trasporto pubblico locale è come sempre garantito dai servizi di linea della Start Romagna:

Linea 4: San Mauro Mare > Bellaria-Igea Marina > Viserba > Rivabella > San Giuliano Mare > Rimini FS > Marina Centro. Fino alle ore 2:05 corse ogni 10-15 minuti.

Linea 11: Rimini FS > Marina Centro > Bellariva > Miramare > Riccione P.le Curiel. Fino alle ore 1:55 corse ogni 12 minuti.

Linea 125: Riccione P.le Curiel > Misano > Cattolica. Fino alle ore 2:00 corse ogni 15 minuti.

Metromare: collegamento giornaliero tra Rimini Stazione e Riccione Stazione, attivo fino alle 2.00 (ultima corsa da Rimini 2.04, da Riccione 2.10). Venerdì 7 e sabato 8 agosto la biglietteria Start della Stazione FS di Rimini sarà aperta fino all’1.20. Sono presenti anche due emettitici automatiche, una a fianco della biglietteria Start della stazione e una al capolinea del Metromare I biglietti sono acquistabili senza sovrapprezzo anche tramite smartphone con le App dedicate Drop Ticket, myCicero, Muver e Roger.

Per informazioni puoi rivolgerti ai servizi START, attivi nei giorni feriali con orario 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-14.00 il sabato: 199 11 55 77 - whatsapp 331 65 66 555 Info: www.startromagna.it