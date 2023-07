Notte Rosa, scatta il piano sicurezza. Più controlli, spiagge illuminate e nessun contenitore di vetro

Adozione dell’ordinanza di divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e illuminazione notturna di tutte le spiagge. Sono questi alcuni dei provvedimenti, in termini di sicurezza, decisi dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in vista della Notte Rosa. Il summit convocato dal Prefetto di Rimini è stato esteso alla partecipazione – oltre a quella dei vertici provinciali della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Sindaco di Rimini, componenti di diritto - degli altri sindaci dei Comuni rivieraschi, delle specialità delle Forze dell’Ordine (Gruppo Aeronavale Gdf, Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale), della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario di Emergenza 118 dell’Ausl Romagna e della Croce Rossa Italiana.

Nell’incontro, il secondo sul tema, sono stati analizzati i profili di ordine e sicurezza pubblica, ai fini di una ricognizione e di una definizione delle misure più opportune per un sereno svolgimento degli eventi previsti in occasione della Notte Rosa. Con le ulteriori unità assegnate a Rimini, l’impiego degli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, la Squadra di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri, le unità ad integrazione della Polizia Ferroviaria sia per la Stazione di Rimini che per quella di Riccione e il mirato impegno della Polizia Stradale, il dispositivo di sicurezza previsto per le esigenze dell’ordine e della sicurezza pubblica, attraverso l’attività di prevenzione generale, di vigilanza e di controllo di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Municipali, tiene conto di tutte le iniziative programmate e dei flussi previsti per le giornate in cui si articolerà lo svolgimento della Notte Rosa.

Le modalità di impiego saranno definite operativamente al tavolo tecnico convocato in Questura, che vedrà la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Il piano di sicurezza - di natura globale - riguarda non solo i servizi a terra ampiamente consolidati nella loro attuazione e nel coordinamento, ma anche la tutela per la sicurezza della navigazione e la prevenzione degli incidenti sia in mare che in spiaggia, con specifici servizi curati dalla Capitaneria di Porto e dal Comando Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza.