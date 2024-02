Notte Rosa "Weekend Dance" protagonista durante il Festival, spot su Radio Rai e Radio Italia

Dopo l'omaggio ai 70 anni di Romagna Mia, portato sul palco dell'Ariston da Amadeus per celebrare l'immortale capolavoro del maestro Secondo Casadei, il legame tra la Romagna e il Festival della canzone italiana prosegue. In questi giorni sono in onda sui canali Rai Radio degli spot radiofonici dedicati proprio all'offerta turistica romagnola e in particolar modo all'edizione 2024 della Notte Rosa "Weekend Dance" in programma dal 5 al 7 luglio. Oltre 50 i passaggi radiofonici programmati su RadioRai2 e Radio Italia, che si concludono con la voce di Claudio Cecchetto che dice “Ti aspetto in Romagna!”.

Un'azione di promozione che si accompagna a quella lanciata da Visit Romagna a Milano e Genova in occasione della Borsa Internazionale del Turismo. I passeggeri in arrivo nella stazione di Milano Centrale e Genova (Principe e Brignole) hanno trovato ad accogliergli, sui maxi-schermi luminosi, dei video messaggi dedicati alla vacanza in Romagna nella stagione primaverile ed estiva e al weekend di divertimento, musica e intrattenimento della Notte Rosa, per un totale di 600 passaggi.