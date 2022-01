Al lavoro per il ritorno della Notte rosa a luglio. La Riviera vuole un'estate di grandi eventi

Riproporre la Notte rosa al mese di luglio e anche il format della Molo Street Parade nell’ultimo fine settimana di giugno. Sono alcuni dei contenuti del documento programmatico legato alla promozione turistica che il sindaco Jamil Sadegholvaad presenterà nel corso del consiglio tematico di questa sera. Le proposte del Comune di Rimini dovranno poi essere vagliate nel corso della prossima assemblea di Visit Romagna, in programma entro la metà del mese di febbraio. Fonti da Palazzo Garampi spiegano che l’amministrazione sta facendo il possibile per immaginare un’estate “all’insegna di una ritrovata normalità”. Che potrebbe ancora comportare delle restrizioni, ma che si immagina aperta e all’insegna della socializzazione.

La Riviera vuole ripartire. Il sindaco Jamil Sadegholvaad lo aveva già detto chiaramente a inizio settimana, quando aveva parlato apertamente di un turismo che non può più permettersi di attendere e che deve studiare le giuste formule per imparare a convivere con il virus. La Notte rosa è un evento che si svolge dal 2006 e che Rimini, in condivisione con gli altri comuni della Riviera, vuole riproporre come cavallo di battaglia per aprire il boom turistico di luglio e agosto: nelle ultime due stagioni estive la data era stata spostata ad agosto, ma ora si lavora per un ritorno nel primo fine settimana di luglio. Il giorno clou sarebbe ancora quello del venerdì, con eventi che proseguono poi per sabato e domenica. Nel 2020 la Notte rosa fu anche ad un passo dallo non svolgersi, fu in tono molto minore, senza concerti.

Durante il consiglio di questa sera verrà poi presentata la volontà di riproporre il format della Molo Street Parade. Che andrebbe a incastrarsi esattamente nel fine settimana precedente rispetto a quello della Notte Rosa. La Molo è una festa divertente, unica nel suo genere, una festa sul porto di Rimini, un perfetto connubio tra la tradizione romagnola e la musica moderna dei più famosi Dj nazionali e internazionali. Ospiti dal tutto il mondo si esibiscono alla Molo.