La Notte Rosa scalda i motori, ufficiali le date. Sarà ispirata all'epoca hippie del "flower power"

Le date ora si possono segnare sul calendario. Sono 1, 2 e 3 luglio. E’ definitivo, saranno queste le date della nuova edizione della Notte Rosa. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione di Visit Romagna che si è riuscito durante le scorse ore, sotto la presidenza del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Alla fine la Notte Rosa torna e lo farà nei primissimi giorni di luglio, la data ha prevalso rispetto alla seconda ipotesi che prevedeva il secondo fine settimana sempre del mese di luglio. Con il miglioramento dei dati relativi alla diffusione del Coronavirus si immagina a un ritorno verso la normalità, con eventi e manifestazione libere.

Tuttavia si va verso una Notte Rosa all’insegna della sobrietà. Con moltissimi momenti dedicati soprattutto alla cultura. E con spunti di riflessione, soprattutto in virtù dell’attuale scenario internazionale, con la guerra che sta colpendo l’Ucraina. “Sarà una Notte Rosa con un forte richiamo all’epoca del flower power – spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad -, dovranno prevalere i temi pacifisti all’interno di un calendario musicale che andremo a definire”. Il flower power è un'espressione tipica del movimento hippie, che significa letteralmente "potere dei fiori", usata durante la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta come simbolo di una ideologia non violenta.

Alcuni sindaci della Riviera hanno formulato la proposta di estendere il calendario della Notte Rosa anche al giovedì. E’ un tema ancora sul tavolo. “E’ una proposta che si sta considerando – aggiunge il sindaco Jamil -, anche se si vuole concentrare l’evento soprattutto nel fine settimana”. La macchina organizzativa si sta mettendo in moto ora per definire il programma e l’arrivo di eventuali big. “Abbiamo ancora molti mesi davanti, per lavorare bene, possiamo iniziare a confermare le date, ora ci concentriamo sul palinsesto”, conclude il presidente-sindaco.