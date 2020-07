Notte Rosa, Riccione si vuole blindare: "Resta chi pernotta, chi lavora e ci vive, gli altri fuori"

"Siamo preoccupati. L'ottimismo è ciò che tutti i giorni ci fa trovare l'energia per andare avanti, ma non dobbiamo dimenticare che un'emergenza esiste e che quell'emergenza ci deve fare da faro". Non le piaceva come evento negli anni passati e non poteva cambiare opinione nella prima estate segnata dall'emergenza coronavirus. La Notte Rosa, il capodanno dell'estate in Romagna, quest'anno trasformata in pink week, agita la sindaco di Riccione Renata Tosi, e con lei anche gli operatori della Perla Verde. "Credo- spiega all'agenzia Dire- che un evento così di richiamo di massa sia l'antitesi dell'attenzione all'emergenza, del distanziamento e dell'uso di precauzioni per evitare un problema sanitario".

In questi mesi, prosegue, "abbiamo annullato appuntamenti di una portata economica e di target molto più rilevante". Ora "facciamo l'esatto contrario, sosteniamo un evento che dal punto di vista della portata economica è basso e potrebbe portare problemi". Tosi invita dunque i colleghi della provincia a riflettere e oggi chiederà al presidente Riziero Santi "la convocazione dell'Unità di crisi, perché forse si sono dimenticati che esiste un'emergenza". Serve "lucidità- ribadisce- non possiamo proprio ora che tutto il lavoro fatto si prospetta in prenotazioni per il mese di agosto, andarci a inserire in un contesto pericoloso", detto alla romagnola "saremmo proprio dei patacca". Certo per l'annullamento dell'evento serve una decisione univoca, ma, ribadisce la prima cittadina, "gia' che non si sia pensato di collocarlo al centro dell'Unita' di crisi, dove sempre c'e' stato un ottimo confronto, mi sembra una grande mancanza, non siamo in una stagione normale". Senza dimenticare che la Notte Rosa "non viene seguita per gli eventi che si organizzano, ma per quell'eco di 'vieni in Romagna a fare quello che vuoi'".

Si possono "mettere arpa e violini, ma quello che arriva come messaggio è diverso". E infatti due settimane fa c'èstato "qualche problemino" da chi si è dato appuntamento da Riccione sul social Tik Tok per festeggiare la non Notte Rosa. Tosi chiede dunque "senso di responsabilità, siamo autorità sanitarie prima di tutto". La sindaco si è confrontata sul tema con le categorie: "Cominciando a incontrare quelle economicamente e numericamente più forti, avevamo condiviso il fatto che, mai che non si potesse annullarla, almeno di preservarci". Anche perché "quest'anno siamo tutti scarichi di Forze dell'ordine". La preoccupazione è che "il nostro prodotto resti integro. E che non ci sia una conta il giorno 10, ma una valorizzazione".

La Perla Verde sta valutando, in confronto con il comandante della Polizia locale Achille Zechini, di "cercare almeno di chiudere, non per escludere, ma in modo da valorizzare il prodotto". Tosi vuole cambiare la Notte Rosa, creando per gli anni a venire "una festa con la declinazione del Jamboree". Quest'anno logicamente non è possibile, ma l'idea è quella di una "chiusura fisica che ti permette di dire: tutti coloro che hanno prenotato, pernottano e sono residenti o ci lavorano, entrano perché questa è la festa della Notte Rosa, tornando a darle un senso e un'anima". Con una declinazione diversa ogni anno da decidere a gennaio. Insomma, conclude Tosi, "quest'anno io sono preoccupata".

L'anno scorso è stato chiuso Viale d'Annunzio perche' c'era "pericolo fisico" per la tanta gente presente, quest'anno "il palinsesto non esiste, l'unica cosa che si vede come luce nel divertimento è Riccione e vengono tutti qua. Noi dobbiamo preservare il nostro target anche perché rischiamo che i clienti vadano via per tornare lunedì". L'Amministrazione le ha pensate tutte per la prevenzione e ora "non fare niente non è possibile, non sto ferma- conclude- vedremo quale sarà la posizione che si prenderà a livello collettivo".

(fonte Agenzia Dire)