Notte Rosa, la riscossa delle discoteche: Gigi D'Agostino, Martin Garrix, Baby K tutti in Riviera

La Riviera delle discoteche si illumina con la Notte Rosa e i grandi ospiti internazionali pronti a salire in consolle per infiammare le piste da ballo. I locali simbolo della Romagna saranno protagonisti assoluti con eventi imperdibili dedicati al popolo della notte.

Il 5 luglio, sotto la piramide del Cocoricò di Riccione, arriva il re della musica dance: Gigi D'Agostino è pronto a regalare ai suoi fan una notte magica facendo rivivere l'epoca d'oro del mondo disco.

Tre appuntamenti alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Il 5 luglio il locale presenta Clorophilla W/TBA con Manuelito, Samuele Sartini e Tanja Monies, mentre il 6 luglio con "Club Couture" saranno in scena i fratelli newyorkesi Steve e Chris, meglio noti come The Martinez Brothers. Il 7 luglio da non perdere "Vida Loca - Summer Tour 2024".

Al Beky Bay di Bellaria - Igea Marina il 5 luglio si balla con "Febbre a 90": il party dedicato al meglio della musica anni '90, mentre il 6 luglio arriva “Random una festa a caso”, la prima e l’originale festa a caso d’Italia. Una sola regola fondamentale: vestirsi a caso.

Il 5 luglio, Baby K, regina indiscussa dell'estate, fa tappa al Matilda di Marina di Ravenna.

Il 6 luglio, allo Space di Riccione, a salire in consolle sarà il dj e produttore olandese Martin Garrix.

I parchi divertimento

Durante il fine settimana, al parco di Rimini, Italia in Miniatura, l'attenzione è tutta rivolta alla città di Rimini con un bel punto selfie con la spiaggia in miniatura... tutta in rosa. Per festeggiare il claim di quest'anno 'Weekend Dance', sotto l'Arco d'Augusto (sempre in miniatura) si ammireranno ballerini di break dance, danza classica, flamenco e naturalmente le coppie di ballerini di folk romagnolo, tutti realizzati a mano dagli artigiani miniaturisti del parco.

A Riccione il divertimento della Notte Rosa passa da Aquafan dove sarà presente un punto selfie per foto ricordo tutte in pink. Immancabile l'animazione quotidiana e l’inaugurazione del bel rito in Piscina con la Maxi Onda 2024 (sabato 6 e domenica 7 luglio alle 14.30). Nelle serate di evento l'M280, il maxi scivolo del parco acquatico, sarà illuminato di rosa e visibile addirittura dall'autostrada.

Sempre sulla collina di Riccione, il parco Oltremare sarà aperto con la laguna di Ulisse, la più bella d'Europa, gli incontri con la mascotte Ulisse, delfini, rapaci, pappagalli, alligatori, il parco avventura, i pony, il Delta e tanto altro. Divertimento per famiglie nel MegaGame Land, la prima attrazione dedicata a degli youtuber in carne e ossa: i DinsiemE. Fontana dei delfini tutta a tema pink e punti selfie lungo l'ingresso con scenografie 'green' composte da fiori anche in versione pink.

Anche l'Acquario di Cattolica celebrerà la Notte Rosa. Cinque percorsi alla scoperta della biodiversità e delle avventure in mezzo ai dinosauri, con lo squalo preistorico Megalodonte lungo 12 metri. Spazio agli incontri ravvicinati con squali, lontre, pinguini, con le cibature quotidiane, in compagnia di keeper e biologi marini. Per l'occasione, dall'ora del tramonto, anche gli esterni dell'Acquario si illumineranno di rosa.