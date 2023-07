La Notte Rosa saluta Bellaria Igea Marina, in 5 mila allo show di Elettra Lamborghini

La Notte Rosa di Bellaria Igea Marina si è conclusa domenica sera, dopo tre intense giornate in cui l’intera città ha festeggiato la diciottesima edizione dell’evento di sistema più atteso di tutta la Riviera romagnola: La Notte Rosa

Bellaria Igea Marina ha ospitato, come di tradizione, il coloratissimo Carnevale in Rosa che nelle serate di venerdì 7 e sabato 8 luglio ha sfilato con maschere e carri allegorici per i viali Pinzon e Panzini/Colombo, portando tanta musica e allegria molto apprezzati dai bambini e dalle famiglie. Novità 2023 è stato invece l’evento Bellezza e Benessere in Rosa, pensato come una coccola per tutti coloro che amano rilassarsi attraverso esperienze di slow wellness. L’evento, a cura di Studio MyMantra 1 ha raccolto grande partecipazione e in tanti hanno sperimentato rilassanti sessioni di momenti olistici.

Immancabile l’appuntamento con i Fuochi d’artificio che venerdì sera ha illuminato di rosa il cielo della città con uno spettacolo che sempre affascina gli spettatori di tutte le età. Grande successo anche per l’Energy Boat del sabato pomeriggio, la motonave con aperitivo itinerante e dj set a bordo, come una grande discoteca galleggiante, ha fatto ballare l’intera spiaggia di Bellaria Igea Marina con musica e spettacoli danzanti che ha destato interesse nei media nazionali, Tg 5 compreso.

Dai bambini, famiglie, adulti fino anche i giovanissimi della generazione Z: la Notte Rosa di Bellaria Igea Marina ha saputo accontentare e coinvolgere tutti. I ragazzi più giovani si sono riuniti in gran numero per partecipare alla serata finale, di domenica 9 luglio, con l’attesissimo Live Show di Elettra Lamborghini inserito tra gli eventi di spicco nella rassegna di sistema di Visit Romanga e Regione.

L’intera città, dipinta di rosa anche presso numerose locations, ha animato il weekend anche con eventi sportivi, concerti e suggestive cene in spiaggia che alcuni alberghi hanno organizzato in collaborazione con Fondazione Verdeblu partecipando all’iniziativa conosciuta come “La Gradisca.”

"Un sentito ringraziamento agli organizzatori dell’evento: Fondazione Verdeblu, le Associazioni partecipanti quali Protezione Civile, Ass. Nazionale Carabinieri e Polizia, Pro Loco e tutte quelle coinvolte oltre alla collaborazione della Croceblu e all’importante presenza delle Forze dell’Ordine che hanno garantito uno svolgimento sicuro di tutte le iniziative della Notte Rosa di Bellaria Igea Marina - commenta il sindaco Filippo Giorgetti, esprimendo grande soddisfazione -. Una Notte Rosa che, con i suoi 18 anni, anche se percepita con un po’ di affaticamento dagli operatori, mantiene invece una grande potenzialità in quanto evento di sistema capace di coinvolgere l’intera Riviera Romagnola e anche il suo entroterra, organizzando un grandissimo evento diffuso su tutto il territorio. Nello specifico Bellaria Igea Marina ha presentato eventi molto partecipati: vincente la scelta di differenziare la proposta per coinvolgere tutte le età. Ognuno ha quindi avuto eventi di riferimento ai quali partecipare dal Carnevale in rosa, che ha entusiasmato i bambini ma anche gli adulti; l’Energy Boat per un target giovane; lo Schiuma Party per i giovanissimi e la serata di Live Show con Elettra Lamborghini che ha rappresentato una grande chiusura della Notte Rosa e che ha portato a Bellaria Igea Marina tantissime persone in un contesto veramente suggestivo come quello del porto e della spiaggia di Bellaria Igea Marina".

"Il weekend rosa 2023 ha messo a dura prova lo Staff di Fondazione - spiega il presidente Paolo Borghesi -. Solo per il concerto, per dare un’idea dell’impegno, hanno lavorato 3 ingegneri e altrettanto personale delle Forze dell’Ordine, sia per il Carnevale che per il Concerto; ringrazio questi ultimi per la tutela della sicurezza che hanno saputo mantenere. Dopo la fatica rimane la soddisfazione per il risultato: migliaia di persone per le strade durante il Carnevale, così come sulla spiaggia a ballare con la Energy Boat, tra l’altro dopo diverse uscite sulla stampa nazionale, ha dedicato un occhiello alla nostra Boat anche il Tg5. Domenica sera l’apoteosi con Elettra Lamborghini. Stiamo lavorando con una strategia chirurgica, per portare la città nel posizionamento che le compete e queste sono le strategie necessarie".

Così Andrea Prada, direttore artistico di Bellaria Igea Marina: "Lo spettacolo conclusivo del weekend in rosa di Bellaria Igea Marina con Elettra Lamborghini è stato un grande successo: oltre 5000 presenze che hanno pienamente ripagato un grande lavoro e impegno di tanti professionisti impegnati nell’allestimento di un palco sulla spiaggia. Un pubblico di bambini, genitori, nonni…intere famiglie che ballavano tutte assieme i tormentoni di un’icona indiscussa quale Elettra Lamborghini! Migliaia di contenuti che sono diventati virali certificano come un progetto di questo genere possa diventare anche strumento di promozione turistica trasversale della città e della Romagna come “Capitale del divertimento”. Un divertimento per tutti e svolto completamente nella massima sicurezza".