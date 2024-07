Alla Notte Rosa lo show dei fuochi d'artificio. "Ecco come illumineremo i 33 chilometri della Riviera"

Non solo weekend dance, ballo, musica e concerti. La Notte Rosa è pronta a dare il via al capodanno dell'estate e sulla Riviera Romagnola tra i tanti eventi proposti, attesissimo, c'è lo spettacolo dei fuochi d’artificio firmato dall'azienda romagnola Fonti Pirotecnica: venerdì (5 luglio), allo scoccare della mezzanotte, Ivan Fonti coordinerà le sue squadre di artificieri e darà il via ad uno spettacolo sincronizzato che quest’anno coprirà ben 33 chilometri di costa: Cattolica, Misano, Riccione, Rimini (con i punti sparo posizionati sul Molo, ai Bagni 98/99 di Miramare e ai Bagni 29 di Viserba), Molo di Bellaria Igea-Marina e Gatteo.

Uno show di 8 punti sparo di forte impatto scenografico, ricco di coreografie ed effetti spettacolari con cui l’azienda riccionese potrebbe entrare di diritto nel Guinnes World Record. “Avremmo potuto concorrere al titolo mondiale, purtroppo non ci sono stati i tempi necessari avendo avuto conferma di alcuni incarichi a ridosso dell’evento, ma siamo pronti anche quest’anno a stupire e a emozionare un pubblico sempre più vasto di spettatori” dichiara Ivan Fonti.