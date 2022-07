Notte rosa, Sadegholvaad euforico: "Bel clima e grande musica. Fin qui promossi controlli e sicurezza"

La Notte Rosa parte con un successo senza precedenti. Epicentro della serata che ha dato il via al capodanno dell’estate romagnola, piazzale Fellini, fra il mare, la ruota illuminata di rosa e il sogno del Grand Hotel. Qui si sono dati appuntamento migliaia e migliaia di giovani, famiglie, bambini per la “prima” riminese del festival della musica live “Tim Summer Hits”, condotta dalla complicità di Stefano De Martino e Andrea Delogu.

“Un’edizione straordinaria – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – partita con i grandi numeri delle edizioni migliori, anche grazie al ritorno della Notte Rosa nel suo contesto e nella sua collocazione originale, dopo due anni di esilio ad agosto. Ed è di sapore originale con numeri e presenze turistiche che richiamano quelle delle primissime edizioni, con evidente ricaduta economica e occupazionale eccezionale per Rimini e tutta la Romagna. Un’edizione da incorniciare non solo perché ci ha consentito di offrire un programma di musica e spettacoli finalmente a pieno regime, ma anche perché quest’anno per la prima volta l’evento porta Rimini, la Riviera e la Romagna nelle case di tutti gli italiani grazie al programma musicale in prima serata su Rai 2. Una vera novità per la Rai, che accende i riflettori sulla musica live dell’estate e una novità per Rimini che torna ad essere la piazza dell’estate italiana, confermando la vocazione ospitale e accogliente di questa terra. Un territorio che ha la musica nel suo dna, all’avanguardia nel lanciare nuove tendenze, che valorizza le proprie tradizioni e fa sentire gli ospiti protagonisti della loro vacanza. In tutto questo spicca la forza di un cartellone dove la musica sta accanto agli eventi culturali e d'intrattenimento e a un tessuto di attività unico in Italia. La Notte Rosa è tornata davvero a vedere rosa”.

Una serata che si è svolta in sicurezza: “E’ stato predisposto – prosegue il sindaco – un modello organizzativo imponente per quanto riguarda viabilità, controlli e sicurezza, in sinergia e collaborazione con i Comuni e tutte le forze dell’ordine. Un grande ringraziamento al contributo di tutti: Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia locale. Adesso dobbiamo continuare allo stesso modo nelle prossime ore perché la Notte rosa continua per tutto il week end”.