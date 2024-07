Notte Rosa, tre giorni di Weekend Dance al via: da Blanco ad Annalisa e lo show dei fuochi d'artificio

Blanco e Annalisa i nomi del momento. Ma anche Raf, Dargen D’Amico, Ludovico Einaudi e i Neri per Caso. La Notte Rosa 2024, giunta alla 19esima puntata, è pronta ad accendere i motori. E’ stato il Grand Hotel a ospitare nella mattinata di martedì (2 luglio) la conferenza ufficiale, con il coinvolgimenti degli amministratori di tutti i territori. Per lanciare un messaggio ben preciso: “La Notte Rosa è di tutti” e anzi, nel futuro punterà a espandersi ancor più nell’entroterra. Come ha spiegato Claudio Cecchetto, ambassador per gli eventi di Visit Romagna: “Il format verrà rilanciato, con un impatto internazionale e vogliamo realizzate già dal prossima anno la Settimana della Notte Rosa”. Ovvero, una settimana di eventi no-stop. Per intanto nel 2024, da Comacchio a Cattolica, la tre giorni vedrà le piazze trasformarsi in discoteche a cielo aperto con 120 eventi inseriti nella “Weekend Dance”. Per Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna: “Il programma propone davvero un’offerta variegata”. E sul territorio del riminese ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco i maggiori eventi in provincia.

Venerdì 5 luglio

A Bellaria Igea Marina musica a non finire con Space Invaders Show con Dibla e Mattia vocalist in piazzale Kennedy.

A Rimini, sul palco di piazzale Fellini, Vivo Concerti presenta Blanco, Gaia, Shablo (ospite Joshua) ed Epoque. Tra gli ospiti più attesi Blanco, uno dei talenti più travolgenti degli ultimi anni con 74 dischi di platino, 8 dischi d’oro, oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale. E ancora Gaia, che sta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico con il nuovo singolo “Sesso e samba” pubblicato con Tony Effe e uscito lo scorso 23 maggio; il dj e producer visionario e punto di riferimento della musica urban Shablo affiancato dal dj partenopeo Joshua e ancora Epoque, cantante a rapper che miscela in maniera innovativa R’n’B, rap e sonorità afro. Una serata che avrà come padrona di casa Roberta Lanfranchi e che prenderà il via alle ore 21 per concludersi a mezzanotte.

In piazzale Kennedy musica e divertimento con Discoradio Party RDS 100% Grandi successi. Ad esibirsi dal vivo sul palco saranno gli Eiffel 65, la band italiana che è riuscita a vendere più copie negli Stati Uniti ottenendo il triplo disco di platino per l’album “Europop” e numerose altre certificazioni in tutta Europa. Un viaggio nella storia della musica dance.

A Misano Adriatico nella piazza della Repubblica spazio al concerto di Raf e ai suoi grandi successi, tra cui Self control, Inevitabile follia, Svegliarsi un anno fa, Ti pretendo, Oggi un Dio non ho, Il battito animale, Due, Stai con me e tanti altri ancora. Una serata revival imperdibile e indimenticabile con un’icona della musica pop italiana degli ultimi 40 anni.

Il Cattolica Dance Village si anima con Vee Jay Lopez. Piazza 1° Maggio si trasforma e diventa un grande dancefloor sul quale scatenarsi fino a tarda notte.

A Santarcangelo di Romagna in piazza Ganganelli, nell'ambito del Santarcangelo Festival, sarà in scena Parini Secondo con "HIT out".

Da non perdere, a Rimini, "Un mare di Rosa in Riva": la musica degli anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000 farà ballare tutti con i piedi sulla sabbia ed illuminati da un tetto di stelle, trasformando la battigia nella discoteca più lunga del mondo. Lungo la “promenade” di sabbia illuminata, con clou dal bagno 47 al 63, gli spettacoli replicano i propri show a cadenza ritmata, alternando ai punti mescita, quelli musicali con la musica dal vivo, mentre nelle baie di fuoco disseminate in riva al mare fachiri, mangiafuochi, giocolieri e manipolatori del fuoco intratterranno grandi e piccini.

Altro appuntamento, sempre a Rimini, davanti ai bagni Ricci (141/142/143), con Beppe dj in consolle e tre ore di ballo con la scuola Wild Angels, un gruppo di country western dance.

A Rivazzurra di Rimini la Notte Rosa si festeggia con tre serate dedicate al folk (5 luglio), agli anni ’60, ’70, ‘80 (6 luglio) e ‘90 (7 luglio). Un'occasione per muoversi, ballare e cantare insieme sotto il cielo stellato di Rivazzurra al ritmo di 'weekend dance'. Ogni serata della Notte Rosa propone gruppi musicali accompagnati da corpi di ballo che si esibiscono in costume tipico della propria musica. Due i punti di ritrovo: i Giardini di Rivazzurra, in viale Regina Margherita, davanti ai Bagni dal 120 al 128 e davanti ai bagni dal 108 al 110.

Sabato 6 luglio

A Rimini in piazzale Kennedy Cioffi e Mara Sattei saranno le star del Discoradio Party RDS 100% Grandi successi. La serata proseguirà poi con Discoradio Party, la festa con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi.

A Riccione, sul palco di piazzale Roma, salirà Dargen D'Amico. Il popolarissimo cantautore lombardo sarà, infatti, il protagonista assoluto del Capodanno dell’estate Sotto il sole di Riccione con un concerto in piazzale Roma. Dopo una straordinaria partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Onda Alta e l’annuncio del tour in autunno nei teatri, Dargen D’Amico continua a cavalcare l’onda del successo e annuncia un tour estivo che farà tappa nei principali festival del nostro paese, compresa la Notte Rosa di Riccione, a ingresso libero. Rapper, cantautore e produttore, Dargen D’Amico è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano.

A Cattolica, nell'Arena della Regina, arriva Annalisa (ingresso a pagamento) con "Tutti nel vortice outdoor" mentre Jo Squillo animerà il Dance Village. L'iconica conduttrice e cantautrice animerà la serata per una festa all'insegna della musica dance anni '90.

Alle 18.00 in punto di sabato 6 luglio scatterà l’ora X. La Romagna intera, dalla costa fino all’entroterra, sprigionerà un’ondata di energia positiva che contagerà centinaia di migliaia di persone. Tutti quanti saranno invitati a scendere in strada, nelle piazze, nelle spiagge, sui lungomari e nelle arene, sciogliendo le briglie della fantasia e liberando la propria personalità attraverso il ballo. Un grande flash mob collettivo per celebrare il “Weekend Dance”, la voglia di muoversi, saltare, danzare e cantare, che trascinerà nel vortice del divertimento giovani, famiglie, anziani e bambini. In 11 località, sotto la guida di esperti ballerini di scuole di ballo della Romagna, saranno indicati i passi da eseguire: a Bellaria Igea Marina in acqua presso il pontile del bagno 35 con l’Energy Boat e al Polo Est Village in viale Pinzon, a Cattolica in piazza Primo Maggio, a Cervia in piazzale Evangelisti (sotto la Torre di San Michele).

A Rivabella di Rimini la Notte Rosa è con il Gianni Drudi Show e con lo spettacolo delle Sirene Danzanti. Intrattenimento, musica e ballo dal 6 al 7 luglio. Enzo Persueder arriva sulla spiaggia di Miramare con “Remember Bandiera Gialla” per ricreare a suon di musica quell’atmosfera magica che ha reso così celebre la discoteca di Covignano, che ha fatto la storia della Riviera e anche della televisione italiana.

Domenica 7 luglio

A Bellaria Igea Marina fa tappa "Balamondo... balla sulla sabbia" con Mirko Casadei Big Band. In serata, nel piazzale Capitaneria di Porto, Mirko Casadei e la Big Band saranno nuovamente protagonisti con un grande concerto.

Al Teatro Galli di Rimini in piazza Cavour la grande musica sarà protagonista con Ludovico Einaudi per "Percuotere la mente". Ludovico Einaudi, celebre compositore noto per il suo stile unico che mescola elementi classici e contemporanei, apre la rassegna con il concerto “In a Time Lapse”. Questa serata sarà un viaggio musicale attraverso le composizioni emotivamente intense di Einaudi, eseguite insieme a un ensemble di musicisti eccezionali. Oltre a Federico Mecozzi al violino e viola, e Redi Hasa al violoncello, il palco vedrà la presenza di Rocco Nigro alla fisarmonica, Alberto Fabris al basso elettrico, e altri talenti che contribuiranno a creare un’atmosfera magica e immersiva.

Al Dance Village di Cattolica in piazza Primo Maggio ci sarà Cristiano Malgioglio. Il cantautore, paroliere e noto personaggio televisivo regalerà agli ospiti della Regina i successi più amati della sua carriera, capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana. Sarà una serata di intrattenimento e di allegria con i brani dell’eclettico artista che, accompagnato dal suo corpo di ballo, offrirà uno spettacolo musicale unico.

A Misano Adriatico al Parco del Sole si balla con l'Orchestra Roberta Cappelletti. Definita “La Regina della Romagna”, l’artista ha portato al successo tante canzoni della tradizione romagnola che propone sempre nelle sue serate da ballo, negli spettacoli e nei programmi televisivi portando ovunque tanta allegria e tanto divertimento.

San Giovanni in Marignano porta in scena all’Arena Spettacoli i Carmina Burana – Cantiones Profanae di Carl Off, per soli, coro, 2 pianoforti e percussioni, a cura del Coro San Carlo di Pesaro con Direttore Salvatore Francavilla.

Fuochi d’artificio

Sarà la mezzanotte di venerdì 5 luglio ad accendersi in contemporanea con il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola. La magia dei fuochi d’artificio torna per colorare le colline, il mare e il cielo. Un grande show pirotecnico che farà brillare a giorno il cielo della Romagna lasciando il pubblico con il naso all'insù. Ecco i Comuni in cui si svolgerà lo spettacolo dei fuochi d'artificio: Comacchio, Milano Marittima, Cesenatico, San Mauro Mare, Gatteo Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Albe in rosa riminesi

Tra gli appuntamenti più amati dal pubblico de La Notte Rosa, ci sono senza dubbio i concerti all'alba. Momenti imperdibili al sorgere del sole con luce, colori e musica che si fonderanno in una magica alchimia per dare il benvenuto al nuovo giorno.

Sabato 6 luglio alle ore 5.00 ospite dell’alba riminese sarà Federico Mecozzi, in scena sulla spiaggia di Riminiterme a Miramare. Mecozzi proporrà un concerto che attraversa diversi brani dei suoi due album da solista, “Awakening” (2019) e “Inwards” (2022), ma anche alcune rivisitazioni di autori universalmente significativi.

A Riccione, l’edizione 2024 delle “Albe in controluce. Concerti al sorgere del sole sulle spiagge riccionesi” debutta alle 5.15 sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, con i Neri per Caso che cantano “Dai Beatles ai giorni nostri”.