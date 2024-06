Le streghe portano la magia nella prima notte di festa, dopo l'esordio eventi fino a domenica

Un inizio carico di emozione con il lancio a cura della sindaca Michela Bertuccioli, gli spettacoli coordinati da L'Ufficio Incredibile, le stregherie che hanno accompagnato i visitatori in mondi fantastici, il mercato, gli stands e i tantissimi volontari che alimentano le magiche notti. Dopo il lancio di piazza Silvagni, sono stati presentati i tarocchi delle streghe 2024, il percorso al Giardino delle erbe in via Macello, e la passeggiata dell'amore finalmente riaperta.

Prima dell'inizio della manifestazione, inoltre un gruppo di blogger e creator ha scoperto tutti i segreti di queste magiche notti grazie alla complicità della Tenuta del Monsignore che ha accolto con grandissima disponibilità l'evento pre inaugurale.

Questa sera da non perdere le incursioni itineranti delle streghe di Studio Danza il Castello, il camminamento scenico all'Alveo Ventena, le 12 ore (spettacolo solo su prenotazione - 19-22 giugno. cell 338.9695322). Il Teatro A. Massari apre le sue porte per fare conoscere la sua ottocentesca bellezza, per scoprire i racconti di streghe di Teatro Europeo Plautino e le opere che hanno dato vita ai Tarocchi delle Streghe 2024, a cura di Aps Pro loco, da un'idea di Niccolò Tonelli. Non perdete occasione di fare un viaggio nel Sybillarum di piazza Silvagni (Bimbi per Natura) e al Locus Locorum a cura di Aps Pro loco per un percorso tra riti, arte e presagi, senza dimenticare l'area bimbi a cura di Regno di Fuori.

E mentre passeggiate per i magici vicoli del corso, scoprite le incredibili vetrine a cura delle attività del centro che si sono lasciate incantare da tempo, ingranaggi e orologi.