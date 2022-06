Una Notte delle Streghe da record, il bilancio è di 20 mila visitatori e 500 volontari coinvolti

Si è conclusa "La Notte delle Streghe" tornata a brillare dopo due anni. L'attesa, il desiderio e la voglia di riempire le piazze di San Giovanni in Marignano hanno reso queste quattro serate imperdibili. "Tornare alle radici della magia è stato l'impegno di tutta la squadra al lavoro. In questa edizione abbiamo respirato entusiasmo e dedizione, creatività e professionalità, estro e precisione, un enorme desiderio di esserci, partecipare e fare ciascuno la propria parte - scrive l'amministrazione -. Oggi siamo carichi di emozioni e con il cuore pieno di gioia per essere riusciti a realizzare questo evento con dei risultati così incredibili. Tutto questo è merito di un'equipe di lavoro davvero potente: la macchina comunale instancabile (oltre 20 persone al lavoro), l'associazionismo che secondo le nostre stime era presente con oltre 500 volontari tra animazioni e stands sempre con il sorriso, gli artisti internazionali che ci hanno trascinato in un'atmosfera magica, il mercatino, l'intraprendenza delle attività economiche e le meravigliose scenografie ed allestimenti che hanno reso San Giovanni ancora più bella".

E' tempo di bilanci: "La stima per questa edizione è di 20.000 persone a sera con un picco nella serata di sabato. Siamo davvero soddisfatti anche per la capacità di gestione dell’evento nel suo svolgersi. Una squadra fatta di dipendenti comunali, volontari e professionisti che hanno saputo gestire al meglio ogni esigenza e situazione. Al termine di un evento così importante viene spontaneo cercare di studiare i numeri per capire il riscontro: per noi il valore di questo evento è incommensurabile e le tantissime presenze che sono tornate a riempire le strade dimostrano la voglia di condivisione, di stupirsi e meravigliarsi. La Notte delle Streghe è un evento artigianale e tantissimi hanno intessuto una ragnatela carica di luce, desiderio, emozione, voglia di esserci".