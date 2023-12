Novafeltria celebra il Milite Ignoto, svelata una targa commemorativa

Nella sede del Comune di Novafeltria, il sindaco Stefano Zanchini ha svelato, insieme al presidente dell’associazione Nazionale Faleristica, Raffaele Scozzafava, una targa commemorativa, che ricorda il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte della comunità novafeltriese, offerta dall’Istituto del Nastro Azzurro, dalla associazione Nazionale Alpini, dall’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, dall’associazione Nazionale Faleristica e dal Pony club 130 di Rimini.

Nella medesima circostanza il sindaco Zanchini ha affermato che “il messaggio di questa targa deve farci pensare e riflettere sui drammi della guerra e deve alimentare il ricordo delle atrocità passate e insegnarci i veri valori della convivenza, della tolleranza e della libertà” aggiungendo che “il Milite Ignoto è diventato il cittadino d’Italia e oggi vogliamo rimarcare ancora di più il nostro attaccamento a questi valori unificanti”.

Il primo cittadino ha poi consegnato il primo dei 7 diplomi e onorificenze presentate dalla associazione Kairòs Aps, associazione di promozione sociale che opera principalmente nel territorio riminese, con il suo progetto civico denominato "Conoscenza e Riconoscenza - Viaggio tra i valori e i simboli della Repubblica". Per questa edizione, Kairòs Aps si è nuovamente cimentata, con rinnovata passione, nella minuziosa ricostruzione documentale indispensabile per la presentazione delle domande ai meritevoli di onorificenze alla memoria di ex combattenti reduci e caduti della 2° guerra Mondiale e nella prigionia nazista.

Il presidente dell’associazione Kairos aps, Silvio Biondi, per l’occasione ha dichiarato “Ferranti Vittorio, Giacobbi Nazzareno, Zani Ottaviano, Tonelli Salvatore, Moretti Alberto, Bettini Agostino, Lombardini Sesto, che vi siete battuti per la nostra Patria e la nostra libertà, oggi noi vi onoriamo perché con le vostre azioni, con il vostro sacrificio, e per i valori che avete sostenuto rimanendo fedeli all’onore militare e di uomini, siete un esempio ancora vivo e fulgido di redenzione per l’Italia e meritate la stima e il rispetto degli italiani e la vicinanza delle istituzioni. Questa cerimonia vi dia l’immortalità del Foscolo con la “corrispondenza di amorosi sensi” nel ricordo dei vostri cari e di tutti gli italiani. Loro non moriranno finché noi non li dimenticheremo”.

Il progetto "Azzurro 100", ideato e realizzato in occasione del centenario di tre importanti istituzioni, l’Aeronautica Militare, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l'Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, si concluderà alla presenza delle autorità riminesi e di tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, il 13 dicembre alle ore 11 nella sala della cineteca della biblioteca Gambalunga a Rimini, in occasione della quale ci sarà anche un annullo filatelico.