A Novafeltria località Casano isolata, 9 persone da evacuare. Il sindaco: "Le strade si stanno muovendo"

Situazione complicata in alta Valmarecchia. Si registra una significativa testimonianza da parte del sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini che sta procedendo con un’ordinanza per l'evacuazione di 7 persone, oltre a due persone già evacuate durante le scorse ore. Queste le parole del sindaco: “La situazione a Novafeltria è drammatica, abbiamo frazioni completamente isolate, come in località Casano dove stiamo precedendo con l’evacuazione di 7 persone. Sul territorio insistono molte frane, il numero non è quantificabile ed è in continua evoluzione, abbiamo le strade che si stanno muovendo, abbiamo dei propri e veri cedimenti dei piani stradali”.

Le persone da evacuare stanno per essere raggiunte dai soccorsi: “Siamo con loro in contatto, stanno bene, ma non sono raggiungibili. Abbiamo fatto un sopralluogo con la Protezione civile per liberare i tratti necessari per poterli trasferire”, conclude il sindaco.

A Novafeltria sono chiuse al traffico: strada per Uffogliano, strada per La Cantina, strada per località Casano, strada per Cà del Gallo, alcune porzioni della casa per Sartiano, impraticabile la strada per Le Ville. Ancora chiuso il ponte per Maiolo. Crollato un pezzo di pista ciclabile dopo il ponticello da Molari.