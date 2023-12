Novità tra i banchi della maggioranza riccionese, si è dimessa la consigliera Ester Sabetta

A poche ore dalla nomina di Mattia Guidi alla carica di assessore al Turismo del Comune di Rimini, all’interno della maggioranza guidata dalla sindaca Daniela Angelini si registra un’ulteriore novità. Questa volta sul fronte del consiglio comunale riccionese. Durante le scorse ore ha presentato le dimissioni la consigliera Ester Sabetta (Partito Democrativo), al suo posto subentrerà Chiara Biagini.

“Sono sinceramente dispiaciuta delle dimissioni dalla carica di consigliera comunale da parte di Ester Sabetta, pur comprendendone appieno le ragioni personali – è la dichiarazione a caldo della sindaca Daniela Angelini -. A partire dalla campagna elettorale e per tutto il periodo in cui è stata in carica, oltre che durante i mesi di commissariamento della città, Ester Sabetta ha fornito un contributo molto significativo al suo gruppo consigliare, quello del Pd, all’intera maggioranza e alla città. Estremamente competente ed esperta, l’ho spesso trovata illuminante e stimolante nei momenti di confronto e durante i suoi interventi in consiglio comunale. Ci mancherà il suo sguardo così profondo ma sono sicura che non mancherà di mettersi a disposizione della città, se pure in modalità diverse”.

“Colgo l’occasione per rivolgere un grande in bocca al lupo a Chiara Biagini che subentra a Ester Sabetta in consiglio comunale. Chiara Biagini è attesa da un grande lavoro per Riccione: ha la competenza e l’energia adeguate per vincere la sfida a cui è chiamata”, conclude la prima cittadina.