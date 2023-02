Novità in arrivo per i biglietti elettronici per viaggiare sui mezzi pubblici di Start Romagna

Novità per quanto riguarda la bigliettazione elettronica per viaggiare sui mezzi di Start Romagna. Già da qualche giorno myCicero, una delle app dedicate all’acquisto di titoli di viaggio attraverso smartphone, è diventata MooneyGo. Gli utenti myCicero potranno continuare ad utilizzare le attuali credenziali sulla nuova app MooneyGo. Non vi sarà alcun effetto sugli account, sui titoli di viaggio già acquistati e sul borsellino myCicero, che verranno migrati sulla nuova app. L’app MooneyGo sostituirà myCicero tramite un semplice aggiornamento, rendendo così la transizione il più semplice e veloce possibile.

Oltre a MooneyGo, sono a disposizione degli utenti di Start Romagna le App Roger e DropTicket, attraverso cui è possibile accedere a tutti i titoli di viaggio a tempo di Start (biglietti di corsa semplice, giornalieri e plurigiornalieri, multicorse e, su MooneyGo e DropTicket, anche i biglietti per il traghetto di Ravenna), pagando con il credito telefonico o con la propria carta di credito. Mentre dal 5 febbraio non sarà più possibile utilizzare l’app Muver per l’acquisto e la validazione dei titoli di viaggio di Start Romagna.

Novità in vista anche per StarTap, il sistema di validazione di bordo che, tramite la tecnologia EMV, consente il pagamento con carte contactless di credito, prepagate o di debito, e con carte virtualizzate in smartwatch o smartphone. Il sistema, già attivo su tutti i servizi urbani, sarà esteso entro il mese di marzo anche ai servizi extraurbani.