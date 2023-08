'Nozze di ferro' con la Riviera: da 70 anni in vacanza a Torre Pedrera

Fedeltà da record per la signora Virginia Laura Fantini di Milano, che per 70 anni consecutivi ha scelto Torre Pedrera come meta delle proprie vacanze estive. Un vero record, che merita un ringraziamento particolare anche da parte dell’amministrazione comunale.

Così, per premiare questa testimonianza di straordinaria fedeltà, venerdì il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha portato il saluto della città e consegnato alla signora Fantini il riconoscimento riservato ai turisti fedeli.

Una fedeltà da nozze di ferro per la signora Fantini, che già da bambina veniva in vacanza a Torre Pedrera, soggiornando prima in una casa privata con la famiglia, poi all’hotel Donatella. Oggi, e da ormai 4 anni, è gradita ospite dell’hotel Gaia di Torre Pedrera, la località di Rimini dove ormai è di casa e dove ogni anno ritorna nel mese di agosto per un periodo di circa tre settimane.