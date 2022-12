Saranno delle nozze faraoniche con vista Capitale, Mattia Zaccagni pronto a sposare Chiara Nasti

Dopo la nascita del piccolo Thiago, ora c’è la data segnata sul calendario. A svelarla è stato il settimanale Chi, che ha dedicato alla coppia del momento un lungo servizio. Il calciatore riminese Mattia Zaccagni, che da piccolo ha mosso i suoi primi passi nel Bellaria Igea Marina, convolerà a nozze con l’influencer Chiara Nasti il prossimo 20 giugno. Dopo l'annuncio dell'arrivo di un figlio allo stadio Olimpico, si preannunciano delle nozze faraoniche.

La location scelta per il party dai futuri sposi sarebbe Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale. Lì Chiara e Mattia hanno deciso di ospitare i loro invitati che saranno circa 200. Alla luce dei trascorsi che hanno segnato le tappe salienti della vita dei due (dal sontuoso gender reveal del primogenito alla proposta di nozze debitamente registrata sui social) è facile immaginare come anche la cerimonia sarà studiata nei minimi dettagli per essere condivisa anche stavolta con i loro milioni di follower.