Quasi nudo sale sul cofano di un'auto ferma al semaforo. Poi prende a calci e pugni i Carabinieri

Un diciottenne, straniero, è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Riccione indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il giovanissimo, in orario notturno, quasi completamente nudo, è salito in piedi sopra al cofano di una macchina ferma al semaforo rosso in centro a Riccione e si è messo a prenderne a calci la carrozzeria. Sopraggiunti i Carabinieri, su richiesta al 112 della donna che occupava la macchina, il giovane si è alterato ancora di più, cercando di sottrarsi al controllo di polizia e aggredendoli con calci e pugni. Bloccato e condotto in caserma, il 18enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità, pertanto è stato dichiarato in stato di arresto. Successivamente è stato trasferito presso il Tribunale di Rimini, dove l’arresto è stato convalidato e disposta la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione di un familiare a Rimini.

