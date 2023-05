Arriva il numero verde unico in Romagna per l’assistenza alla fornitura di ausili per l’incontinenza

L'Ausl Romagna informa che dal 18 maggio sarà attivo un unico numero verde per contattare la Ditta Fater che si occupa della fornitura di ausili per incontinenza (pannoloni) per conto dell’Azienda Usl della Romagna. Il Numero Verde gratuito è 800 753 660 ed è in grado di fornire sia supporto per il servizio di consegna domiciliare sia per la gestione completa del piano terapeutico inerente ai prodotti assorbenti per incontinenza (pannoloni).

Con questa operazione effettuata grazie agli investimenti tecnologici effettuati dalla Ditta Fater, gli assistiti saranno in grado di poter usufruire del servizio infermieristico telefonico in una fascia oraria giornaliera ampia che va dalle ore 9 alle ore 17 dal lunedì al venerdì non vincolando il contatto telefonico a innumerevoli numeri telefonici e a orari prefissati.

L’utente chiamerà quindi il numero verde 800 753 660, che attualmente era utilizzato solo per le informazioni logistiche (consegne), che verrà implementato di una seconda opzione per l'accesso al supporto infermieristico attraverso una scelta guidata; le tecnologie utilizzate sono dotate di strumenti di collegamento e connessione dati veloce che consentirà nei momenti di picco delle telefonate di essere richiamati non appena gli operatori saranno disponibili.

Per il supporto infermieristico il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 per richiedere modifica taglia, quantitativi e tipologia di pannolone da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di successiva consegna.

Per il supporto logistico il numero verde è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 17, e gli utenti avranno la possibilità di richiedere informazioni sulle consegne e comunicare variazioni di domicilio e di recapiti telefonici.