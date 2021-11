Numerosa partecipazione dei cittadini, il parco è stato intitolato alle donne vittime di violenza

Il parco di Sant’Andrea in Besanigo è stato intitolato sabato mattina alle “Donne vittime di violenza” nel corso di una cerimonia a cui hanno presenziato il sindaco Domenica Spinelli, l’assessore alle Pari Opportunità Giulia Santoni ed il presidente dell’Associazione Vittime Riunite d’Italia Angelo Bertoglio. E’ stato il primo di due appuntamenti della giornata (il secondo si è svolto nel pomeriggio al Teatro CorTe, un incontro pubblico “Donne per Sempre”) al quale hanno preso parte vittime e familiari delle vittime provenienti da tutta Italia.

Una cerimonia nel corso della quale è stato scoperto il cartello di intitolazione dell’area verde ed è stato piantato un ciclamino ai suoi piedi simbolo della vita e della forza di reagire a quanto di più crudele possa capitare ad una donna e ad ogni essere umano.

All’evento numerosa la partecipazione della cittadinanza e applausi, oltreché agli organizzatori di questa importante iniziativa, anche ai numerosi ospiti che si sono alternati al microfono per ringraziare l’amministrazione comunale di Coriano ed il presidente Bertoglio per la bella iniziativa messa in atto. Prima dello scoprimento del cartello sia l’assessore Santoni che il sindaco Spinelli ci hanno tenuto a ringraziare – a nome del Comune di Coriano – coloro i quali si sono messi in viaggio fin dalle prime ore dell’alba per raggiungere la frazione per vivere insieme questo toccante momento di partecipazione.