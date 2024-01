Un 2024 di progetti e con un nuovo partner per la Polisportiva Riccione

Si è svolta martedì (23 gennaio) la conferenza stampa di Polisportiva Riccione alla piscina comunale, in occasione della presentazione della Certificazione Uni En Iso 9001 dello Stadio del Nuoto. La certificazione era uno degli obiettivi principali del presidente, dottor Michele Nitti, eletto a inizio 2023. L’incontro è stato anche l'occasione per riprendere il programma della nuova amministrazione e annunciare le competizioni federali di nuoto che avranno inizio a fine gennaio.

Il presidente Michele Nitti ha sottolineato come la Certificazione ISO 9001 sia solo il primo passo verso l’efficienza e l’efficacia dell’intera organizzazione di polisportiva e consentirà di operare nel rispetto di norme internazionali, verso un miglioramento continuo. “Ringrazio in particolar modo tutto lo staff dello Stadio del Nuoto per la collaborazione verso l’obiettivo comune". Prossimo obiettivo sarà quello di lavorare sulla sicurezza sul lavoro.

"La Certificazione Uni En Iso 9001 è mirata alla qualità del servizio e alla soddisfazione dell’utenza” come dichiara Cristiano Masoni, Masoni Consulting srl, società di consulenza che ha curato la realizzazione del sistema di qualità. “Abbiamo ricevuto un mandato chiaro dalla presidenza sugli obiettivi, punto di partenza fondamentale e abbiamo trovato un gruppo di lavoro disponibile a cogliere le sfide, con forte motivazione per la crescita, con capacità di reazione e di adeguarsi al cambiamento. Il lavoro che ne è seguito è partito dal definire politiche e obiettivi di riferimento a cui si sono aggiunte procedure e protocolli di controllo e un’attenzione a misurare i cambiamenti e le prestazioni. Il lavoro è stato svolto con estrema collaborazione e coinvolgimento dello staff, durato quasi 10 mesi. La certificazione sarà un punto di partenza per un percorso di successivi miglioramenti e affinamenti”.

I progetti in corso

A un anno dalla elezione a presidente, Michele Nitti ha annunciato alcuni dei punti programmatici già in fase di realizzazione, oltre alla certificazione dello Stadio del Nuoto. E' in fase di elaborazione un nuovo sito internet www.polcomriccione.com che aggiornerà gli utenti con maggior puntualità e chiarezza. Inoltre sono già stati realizzati un nuovo codice etico e il regolamento interno dedicato alle discipline indipendenti. Particolare attenzione è stata rivolta, negli ultimi 12 mesi, alle famiglie meno abbienti e alla sezione superabili, con l’affiliazione per quest’ultima, a FINP appena ottenuta e l’istituzione di lezioni private destinate ai portatori di disabilità a condizioni economiche favorevoli.

L’appuntamento degli Sports Awards, realizzato in prima edizione a settembre 2023 e dedicato agli atleti delle tante discipline sportive di Polisportiva Riccione, sarà un appuntamento che verrà ripetuto anche nei prossimi anni. Si è aperto inoltre un canale di dialogo con i due consorzi alberghieri che operano sul territorio cittadino, Riccione Sport/ Promhotels e Costa Hotels, al fine di perfezionare l’accoglienza turistica durante le numerose manifestazioni sportive annuali.

Infine è in fase di realizzazione l'efficientamento energetico dello Stadio del Nuoto: una sfida inevitabile per rendere l’impianto della città ancora più performante e al passo con i tempi.

Il presidente Nitti ringrazia particolarmente FIN, Federazione Italiana Nuoto, per aver scelto Riccione come Scuola Federale di Nuoto: grazie a questa partnership, è stato possibile destinare i fondi del PNRR all’ampliamento dello Stadio del Nuoto, con la realizzazione di una struttura dedicata alla cittadinanza nel periodo delle competizioni nazionali e internazionali, nel quale la struttura principale è chiusa all’utenza annuale.

Infine, si sta lavorando alla nuova edizione del Trofeo Nicoletti, che si svolgerà nel 2024 dal 7 al 9 giugno, con l’obiettivo d’implementare l'affluenza di squadre internazionali attraverso convenzioni speciali. Polisportiva sta cercando di stringere partnership con realtà imprenditoriali del territorio per un evento che si annuncia con iscrizioni da record.

Un nuovo partner per la Polisportiva

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari, nuovo partner di Polisportiva Riccione, che ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare il nostro sostegno a Polisportiva Riccione, un’organizzazione che rispecchia i nostri valori fondamentali. In RivieraBanca, crediamo fermamente nel potere della cooperazione. Il nostro modello di credito cooperativo ci distingue perché mettiamo le persone prima del profitto. Polisportiva Riccione incarna questi stessi principi attraverso il suo impegno nel promuovere lo sport e l’attività fisica a tutti i livelli. La sua dedizione alla comunità di Riccione rispecchia la nostra missione di servire i nostri soci e la comunità più ampia”.

L’intervento dell’Assessore Simone Imola ha concluso l’incontro con il punto sul progetto di ampliamento della piscina, grazie ai fondi del Pnrr, che riguarderà sia l’ampliamento del piano vasca esistente che una nuova vasca coperta, indipendente dalla vasca principale e ad essa connessa, e che renderà la struttura riccionese una delle più importanti d’Italia. “Ringrazio il presidente Nitti e mi congratulo per il lavoro svolto in questo primo anno. Ringrazio anche RivieraBanca per la partnership con Polisportiva Riccione”.

Il ricco calendario delle competizioni presso lo Stadio del Nuoto riprenderà il 30 gennaio con i Criteria di Salvamento. Tutti gli appuntamenti, già confermati, sono di prossima pubblicazione.