Nuova antenna 5g sul tetto dell'hotel, monta la protesta di Miramare

Sono sul piede di guerra i residenti di Miramare che, all'improvviso, si sono trovati una nuova antenna per cellulari montata sul tetto di un hotel. Una struttura che crea non pochi problemi, viste le polemiche per il 5g, tanto da far montare la protesta. "Siamo pronti a scendere in strada e a fare come hanno fatto a Viserba - tuonano i residenti del tratto a mare di via Oliveti. - Come si può autorizzare l'installazione di un'antenna in una zona piena di turisti e in linea d'aria a poche centinaia di metri da un asilo?". Lo scontento è provocato, anche, visto il successo della protesta dei viserbesi che da via Baroni sono riusciti ad interrompere la costruzione del pilone poi spostato nella zona artigianale lontano dalle case. "Se a Viserba è stato spostato in una zona non abitata - si domandano da Miramare - perchè lo stesso non vale per noi? Abbiamo provato ad interessare il Comune ma, al momento, non ci hanno dato una risposta".