Nuova antenna su un terreno privato? I cittadini in allerta incontrano il sindaco

I residenti di Valle preoccupati per la richiesta di installazione di una antenna per telefonia cellulare Iliad su un terreno privato della zona

L'amministrazione comunale di Verucchio ha ricevuto sabato in municipio una rappresentanza di residenti in via Valle preoccupati per la richiesta di installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare Iliad su un terreno privato della zona.

La sindaca Stefania Sabba, gli assessori Sabrina Cenni e Andrea Cardinali, il consigliere Alberto Tonni, il responsabile dell’ufficio tecnico Maurizio Severini e il responsabile dell’ufficio verucchiese del Suap Gian Luigi Pazzagli hanno confermato ai cittadini la piena condivisione di questa preoccupazione, rassicurandoli sul fatto che il Comune è già al lavoro in approfondite verifiche sul materiale ricevuto. Pur nella consapevolezza di come la funzione di pubblica utilità assegnata dalla legge alle antenne riduca praticamente del tutto gli strumenti di contestazione a disposizione delle pubbliche amministrazioni.

Nell’occasione, è stato ricordato l’ordine del giorno sul 5G approvato qualche mese fa in consiglio comunale e si è ribadita la piena disponibilità dell’Ente nei confronti dei residenti che si stanno organizzando in un Comitato su sollecitazione di decine di cittadini.