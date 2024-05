Aperta la nuova area sgambamento cani a San Vito, è la 16esima a Rimini

Un’altra area in mezzo al verde dedicata esclusivamente al divertimento degli amici a quattro zampe, la 16esima del territorio di Rimini. Si tratta della nuova area sgambamento realizzata al parco di San Vito nei pressi di via Toniolo e aperta al pubblico lo scorso fine settimana alla presenza della cittadinanza e di tanti padroni di ‘Fido’

Lo spazio, che si estende su una superficie di oltre 1000 metri quadrati, è completamente recintato per garantire la sicurezza degli animali. Al suo interno, i cani possono correre liberamente, giocare e rilassarsi in un ambiente pensato appositamente per loro grazie alle attrezzature presenti, a una fontanella per il rinfresco e alle panchine per i padroni. L'inaugurazione di questa nuova area si inserisce del più ampio quadro di interventi pensati per valorizzare le aree verdi della città, migliorandone la vivibilità e la fruibilità per tutti i cittadini, grandi e piccoli.

Quello di San Vito è il 16esimo sgambatoio in città, che si aggiunge alla lunga lista di altri luoghi di questo genere presenti in via Baroni a Viserba, via Tombari, via Pastore, al parco Briolini, al parco XXV Aprile, al parco Stefano Cerni, al parco Maria Callas/via Roma, in via Toscanini, in via Fantoni, in via Aleardi Lagomaggio, al parco Giovanni Paolo II, in via Bidente, al parco Pertini, al parco Spina Verde di Miramare e a Gaiofana.

“Questa ‘oasi verde’ per amici a quattro zampe è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno a creare spazi pubblici che siano accoglienti e funzionali per le cittadine e i cittadini - è il commento dell’assessora del comune di Rimini, Francesca Mattei -. Con l'apertura di quest'area, portiamo a quota 16 gli sgambatoi disponibili in diverse zone green della città, offrendo ai nostri 'Fido' un ambiente sicuro e dotato di servizi pensati per il loro svago. Allo stesso tempo, i padroni possono godersi un momento di relax, sedendosi sulle panchine o socializzando con gli altri proprietari di cani. Come assessorato al benessere degli animali, in sinergia con l’assessorato all’ambiente, stiamo investendo davvero tanto per migliorare la qualità di vita urbana, con interventi concreti frutto anche di percorsi di ascolto e confronto con la cittadinanza”.