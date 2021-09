Nuova chiusura per il Musica: ennesima violazione delle norme anti-covid

Ennesima chiusura per la violazione delle normative anti-covid per il Musica di Riccione che, nella notte tra sabato e domenica, è stato visitato dal personale della Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini. Nel corso del controllo gli agenti hanno potuto constatare come oltre 1.000 persone ballassero accalcate sulla pista e senza mascherina. Come da prassi è stata notificato al locale il provvedimento di chiusura per 5 giorni.