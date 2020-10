Nuova ciclabile di oltre 800 metri sulla via Coletti: al via il cantiere

E’ partito in questi giorni il cantiere della nuova pista ciclabile che sarà realizzata sulla via Coletti, dal ponte sul fiume Marecchia, fino alla rotatoria della via XXV Marzo. Un’opera fondamentale che verrà realizzata sul lato monte della strada in continuità con quella realizzata a San Giuliano sempre sulla via Coletti, tra il ponte sul Deviatore e il ponte della Resistenza. Entrambi gli interventi, che fanno parte degli itinerari ciclabili urbani previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), metteranno in sicurezza un tragitto molto frequentato da chi si sposta in bici, e in particolare da tanti studenti e ragazzi. Il cantiere, che consentirà la realizzazione di un percorso ciclabile lungo 830 metri, in sede protetta e rialzata, avrà un costo di 200 mila euro e si prevede sia completato nel suo complesso entro l’anno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.