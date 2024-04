Alla scoperta della nuova ciclabile, settanta partecipanti all’escursione “Era una ferrovia”

Ottimo riscontro per “Era una ferrovia”, l’escursione lungo la ex Santarcangelo-Urbino che ieri (domenica 21 aprile) ha portato una settantina di persone alla scoperta del tracciato dalla stazione ferroviaria all’ex cementificio Buzzi Unicem, passando dai due caselli.

Condotta da due guide naturalistiche di Valmatrek, l’escursione è partita dalla stazione ferroviaria di piazzale Esperanto per raggiungere, passando da via Tosi, il vecchio tracciato della linea Santarcangelo-Urbino, mai ultimato e ora interessato dalla realizzazione di un grande anello verde ciclopedonale, che collegherà Santarcangelo alla Buzzi Unicem e al resto della Valmarecchia costeggiando il fiume.

Prima fermarsi all’altezza di via Vecchia Marecchia per ascoltare la presentazione dell’anello ciclopedonale in corso di realizzazione lungo la ex ferrovia, il gruppo ha fatto una breve sosta nei pressi del casello di via Rughi per scoprire il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio, destinato a ospitare persone con disabilità inserite in percorsi per l’autonomia. Giunti nella frazione di San Michele, i partecipanti hanno poi fatto un’analoga sosta, funzionale alla presentazione del progetto di rigenerazione del casello di via Celletta dell’Olio, destinato in questo caso all’ampliamento del servizio “housing first”.

Arrivato all’ex Buzzi Unicem il gruppo ha quindi partecipato a una visita guidata, condotta delle operatrici dei Musei comunali, ai magazzini dello stabilimento che ospitano temporaneamente il patrimonio del Met, chiuso per lavori di riqualificazione. Dopo una pausa per il pranzo al sacco, l’escursione è proseguita verso la sponda destra del fiume Uso fino al parco Cappuccini/Baden Powell, per poi tornare alla stazione ferroviaria. Visto il successo dell’iniziativa, l’amministrazione comunale sta valutando se riproporre una nuova escursione anche nelle prossime settimane.