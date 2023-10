Nuova ciclopedonale di Sant’Andrea in Besanigo, il Comune partecipa al bando per il 2° tratto

L’amministrazione comunale parteciperà al bando della regione Emilia Romagna per il completamento della pista ciclopedonale di Sant’Andrea in Besanigo da via Colombarina al ponte del Rio Melo. Si tratta di un secondo e nuovo tratto di oltre 1 chilometro che, sommato al precedente i cui lavori sono partiti la scorsa settimana, doterà il territorio comunale di Coriano di una pista ciclopedonale lunga complessivamente 2 chilometri e mezzo. La giunta si è riunita nei giorni scorsi per dare il via libera alla presentazione dello studio di fattibilità e di tutta la documentazione redatta celermente dagli uffici comunali dei lavori pubblici.

Se per il primo stralcio è stato ottenuto il completo finanziamento del Pnrr con un importo di 290.000 euro, per il secondo, attraverso l’adesione a questo bando regionale, il Comune parteciperà con un cofinanziamento superiore alla soglia minima prevista pari al 10% sull’importo totale del progetto. Le casse comunali finanzieranno infatti l’opera con un importante contributo di 126.000 euro corrispondente al 25% dell’importo.

Nello specifico la seconda tranche della pista ciclopedonale ammonta a oltre 500.000 euro, di cui 126.000 finanziati dal Comune e i restanti 378.000 euro oggetto di richiesta di contributo regionale. Mentre il primo tratto si sviluppa dalla rotatoria di via Colombarina, affianca i parchi Bellini e “Donne vittime di violenza” fino ad arrivare in via Rio Melo, il secondo partirà dal centro commerciale di S. Andrea per proseguire nelle vie Vivaldi, Mozart fino a ricongiungersi al primo tratto con il parco “Donne vittime di violenza”. Il nuovo percorso viario avrà una larghezza di 2,50 metri (1,25 metri per ogni senso di marcia). La superficie sarà drenata in modo da garantire sicurezza di moto e frenata.

Dal recente sopralluogo effettuato dal sindaco Gianluca Ugolini e dagli assessori al Lavori Pubblici, Roberto Bianchi e all’Ambiente, Anna Pazzaglia il cantiere del primo tratto di pista ciclopedonale procede a ritmo spedito. “Grazie ad un lavoro di squadra compatto e snello - affermano gli amministratori - la prima tranche del nuovo percorso va avanti secondo la tabella di marcia. Sarà un’opera pubblica significativa per i cittadini di Coriano ed anche per chi provenendo da fuori Comune potrà godere in completa sicurezza di un percorso che valorizza e riqualifica la frazione di Sant’Andrea in Besanigo. Realizzare percorsi ciclabili che consentono di attraversare e scoprire il nostro territorio, a piedi o in bicicletta, lasciando l’auto in garage rientra nell’ottica perseguita da questa amministrazione di aumentare servizi e infrastrutture a basso impatto ambientale con valenza sia urbana che turistica”.