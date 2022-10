Ecco come diventerà la nuova Cittadella dello sport, una maxi area da 100 mila metri quadrati

Dopo il progetto di fattibilità approvato dalla giunta Sadegholvaad, sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini è stato pubblicato tutto il documento integrale e la cronologia degli interventi che vedranno la nascita della nuova cittadella dello sport. L’area ex Ghigi, oggi allo stato di abbandono, è così a una svolta. Secondo il programma, l’obiettivo è quello di aggiudicare i lavori entro il 28 febbraio del 2023, approvare il progetto esecutivo nel luglio sempre del prossimo anno e aprire i cantieri dal mese di settembre. Sarà un cantiere lungo e corposo, con l’intento di giungere a inaugurazione al termine dell’estate del 2025. Finanziamenti tramite il Pnrr.

L’area che sarà oggetto di intervento è imponente. Perchè il progetto della nuova Cittadella dello sport interessa una superficie di circa 100 mila metri quadrati, di cui circa 1.600 occupati da corpi edilizi, circa 37.500 occupati da campi da gioco da calcio e padel e circa 12.600 di parcheggio. L'intervento prevede la ristrutturazione ed il completamento delle opere parzialmente eseguite con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficientamento energetico oltre alla ridefinizione della destinazione d'uso delle superfici esterne e dei fabbricati esistenti.

Come sarà l’ex area Ghigi

L’intervento consisterà in una serie di cantieri a partire dal completamento e adeguamento normativo dell’Edificio principale destinato a spogliatoi con relativi servizi e docce, infermeria, palestra, ristorazione, negozi di articoli sportivi, uffici e reception, sala conferenze. La ristrutturazione e adeguamento normativo di un secondo edificio sempre adibito a spogliato. A supporto ci sarà la realizzazione dei parcheggi nelle vicinanze.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi sorgeranno: 2 campi da calcio a 11 giocatori in erba naturale; 2 campi da calcio a 11 giocatori in erba artificiale omologati L.N.D; 2 campi da calcio a 7 giocatori in erba artificiale; 1 campo da calcio a 5 giocatori in erba artificiale. E ancora: 3 campi da padel, pista ciclopodistica, camminamenti, aree verdi e due campi saranno provvisti di tribuna con 604 posti a sedere.