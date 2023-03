Nuova curva per i tifosi del Rimini a bordo campo? Il sindaco non lo esclude: "Tre ipotesi allo studio"

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato nella giornata di venerdì (31 marzo) una rappresentanza dei ragazzi della Curva Est nell'ambito di una relazione intrapresa all'inizio del mandato. Durante l’appuntamento il primo cittadino ha confermato l'intervento strutturale della copertura dei distinti, dal costo di 2,5 milioni di euro, che è in fase di progettazione definitiva. I lavori cominciano entro il 2023, da programmare di concerto dell'attività sportiva.

“Rispetto alle interlocuzioni circa l'ipotesi di spostamento della curva nella lunetta tra campo di calcio e pista di atletica, sono state presentate alcune ipotesi progettuali, strutturali e temporanee, tutte e tre da analizzare nei pro e nei contro, oltre che dal punto di vista dei costi economici e in termini di funzionalità complessiva dell'impianto rispetto alla città – spiega il sindaco -. Il Comune di Rimini continuerà la analisi progettuale della soluzione migliore per la città, vagliando adeguatamente tutte le ipotesi in campo e tenendo conto di tutte le istanze che comporta l'utilizzo del Romeo Neri. L'intenzione del Comune, ho ribadito, è quella anche nei prossimi anni di investire in maniera regolare sull'impianto”.