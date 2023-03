Nuova donazione di Aceto Rosso all’Emporio soldale

Una nuova donazione all’Emporio solidale da parte di Aceto Rosso: dopo quella effettuata in occasione delle festività natalizie, il gruppo di volontari di Sant’Ermete torna a sostenere “U i è da magné” con un buono spesa da 500 euro. La consegna della donazione da parte di alcuni rappresentanti di Aceto Rosso si è svolta in Municipio alla presenza della sindaca Alice Parma e dell’assessore ai Servizi sociali e welfare Danilo Rinaldi, che hanno ringraziato il gruppo di volontari – molto attivo e attento alle necessità del territorio – e di Giorgia Spada, referente del CiViVo Ven èulta Santarcangelo che gestisce l’emporio solidale per conto dell’Amministrazione comunale.