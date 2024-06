Nuova giunta di Bellaria, la squadra è pronta. Giorgetti: "Buon mix di competenza e nuove energie"

A Bellaria Igea Marina i giochi sono ormai completati per la formazione della nuova giunta. Questa verrà annunciata nel corso del primo consiglio comunale di convalida degli eletti, in programma nella giornata di giovedì. Nel ruolo di vicesindaco pare confermata la figura di Francesco Grassi, a cui dovrebbero andare gli assessorati a lavori pubblici, sport, benessere giovanile e welfare. In giunta confermata per il nuovo mandato anche Adele Ceccarelli (Siamo per Bim), che potrebbe rimanere come assessora all’ambiente, al decoro e al demanio. Ivan Monticelli (Noi con Filippo Giorgetti) coprirà ruolo di assessore alla sicurezza, alle attività economiche, alla cultura e alla mobilità.

Tra i componenti della giunta guidata dal sindaco Filippo Giorgetti anche Milena Casali (Noi con Filippo Giorgetti) con delega a turismo, porto e scuola. Nicola Missiani (FdI) sarà assessore con deleghe a urbanistica, edilizia privata, digitalizzazione, mobilità.

Spiega il primo cittadino Giorgetti: “Restano da definire ancora gli ultimi dettagli su alcune deleghe, ma si può dire che la squadra è praticamente fatta. Sono contento, oltre a essere una giunta composta da persone competenti, che hanno fatto un percorso con noi lungo, c’è anche un innesto di energie nuove e competenza, gli assessori uscenti faranno poi tutti parte del gruppo, per cui la loro competenza è a disposizione, ci aiuta ad allargare la base delle esperienze amministrative e della conoscenza della macchina comunale”.

Poi sulla composizione del consiglio comunale il primo cittadino aggiunge: “Cerchiamo di costruire una classe dirigente capace, in consiglio comunale con queste scelte entreranno tanti giovani e servirà a fare esperienza a ragazzi di 18 e 23 anni, è un investimento per il futuro della città. Il gruppo di Fratelli d’Italia sarà poi guidato da Campisi, che è molto conosciuto dal territorio, è un ragazzo che merita e quindi può essere un ottimo riferimento”.